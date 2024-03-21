«Каролина» — «Филадельфия». Кузнецов нашёл своё место

Евгений даже не скучает по «столичным». Вместе с «Харрикейнз» его результативная серия насчитывает четыре игры.

22 марта состоится матч НХЛ «Каролина» – «Филадельфия». Начало игры — в 2:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Харрикейнз» можно с коэффициентом 1.70. Шансы «Флайерз» оценили в 4.15. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Каролина» – «Филадельфия» 22 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Каролина» – «Филадельфия» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.55. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 3.85.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Каролина» – «Филадельфия» (22.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Если в КХЛ плей-офф уже идёт полным ходом, то в НХЛ продолжается борьба за «счастливый билет». Одни команды уже могут не переживать и в спокойном режиме доигрывать сезон, но другим придётся выкладываться на 100 процентов в каждой игре. 22 марта «Каролина» будет принимать «Филадельфию» на «Пи-Эн-Си-Арене». Начало игры – в 2:00 мск.

«Харрикейнз» проводят великолепный сезон. Они занимают второе место в Столичном дивизионе, отставая всего лишь на два очка от лидирующих «Рейнджерс». Подопечные Рода Бриндамора могут быть спокойны за свои позиции. Они опережают ближайшего преследователя на 14 очков. И ничего не предвещает беды.

«Каролина» и так выглядит очень привлекательно по ходу регулярного чемпионата, так ещё и недавно пополнила состав Евгением Кузнецовым. «Вашингтону» многолетний лидер оказался не нужен. «Харрикейнз» вовремя спохватились, получив мощное усиление. Россиянин проводит результативную серию длиной в четыре матча.

За это время он забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Не сомневаемся, что это только начало. У Евгения нешуточная мотивация. Как минимум показать «Кэпиталз», кого они лишились. Будет ли «Вашингтон» бороться за Кубок Стэнли, всё ещё неясно, а вот с «Каролиной» Кузнецов почти наверняка поиграет в плей-офф. И кто знает, быть может, его новая команда будет близка к триумфу.

Без знакомых и соотечественников в «Харрикейнз» россиянин не остался. Он играет в одном звене со Свечниковым. Также за «Каролину» выступает Дмитрий Орлов, тоже бывший хоккеист «Вашингтона». В воротах часто играет Пётр Кочетков. В общем, команда у Кузнецова собралась достойная. Только не хватает Овечкина.

«Каролина» выиграла четыре последние встречи, каждый раз забрасывая не меньше четырёх шайб. В матче с «Оттавой» дублем отметился защитник Дмитрий Орлов. Вообще, поражения стали большой редкостью для подопечных Бриндамора. В 11 матчах они уступили только дважды. В минувшей игре удалось победить со счётом 4:1 «Айлендерс». Удастся ли сохранить темп?

Во встрече с «Филадельфией» будет непросто. Команда продолжает доказывать, что может сыграть в плей-офф НХЛ. Она располагается в таблице Столичного дивизиона как раз сразу за «Каролиной», отставая на 14 очков. Но опережает «Вашингтон» на три очка. Очень маленькое преимущество, а учитывая, что постоянно играют на нервах «Айлендерс» и не выбыл из гонки за путёвку «Нью-Джерси», ситуация становится более запутанной.

Результаты «Флэймз» говорят сами за себя. Клуб не готов веси конкурентную борьбу за выход в плей-офф. Он продолжает отличаться нестабильностью, чередуя победы и поражения. В минувшем матче «Филадельфия» победила «Торонто» со счётом 4:3, но до этого проиграла две встречи кряду – тем же «Мэйпл Лифс» (2:6) и «Бостону» (5:6).

Очень слабая игра в обороне, о чём свидетельствуют 15 пропущенных шайб в этих трёх матчах. Подопечные Джона Тортореллы ужасно проводят выездные матчи. Всего три победы в последних 10 гостевых играх. Причём выигранные встречи выглядят очень скромно.

«Филадельфия» победила с минимальным преимуществом «Флориду» (дважды 2:1) и «Чикаго» (3:1). С такой слабой игрой в гостевых матчах, очень плохой обороной и проблемами вряд ли получится чем-то удивить набравшую ход «Каролину». Не верится совсем, что «Харрикейнз» проиграют этот матч. Поэтому предлагаем поставить на победу хозяев и тотал больше 5.5 шайбы за 2.65.

Прогноз и ставки на матч «Каролина» – «Филадельфия» 22 марта 2024 года

«Харрикейнз» вырвали «счастливый билет», которым стал Евгений Кузнецов. Он наверняка наберёт очки. Благодаря россиянину и без того отличная результативность «Каролины» стала ещё лучше. «Филадельфия» испытывает давление со стороны «Вашингтона» и других клубов в борьбе за плей-офф НХЛ. Но должного хоккея не показывает. Особенно на выезде, выиграв только 3 из 10 последних встреч. А вот подопечные Бриндамора победили в четырёх минувших матчах кряду, забивая не меньше четырёх голов. Ждём результативности и победы хозяев.

Ставка: победа «Каролины» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.65.