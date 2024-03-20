Даниил Медведев покорит Майами. Чёрная серия останется позади

18 марта прошла жеребьёвка «Мастерса» в Майами. Действующим победителем турнира является Даниил Медведев. Для того чтобы защитить титул, россиянину необходимо провести тщательную работу над ошибками.

Даниил проиграл пять последних финалов. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе он уступил второй ракетке мира Карлосу Алькарасу — 6:7, 1:6. В преддверии матча с испанцем Медведев говорил, что постарается проникнуть в голову соперника, но у него не получилось воплотить замысел в жизнь.

Даниил неплохо смотрелся в первом сете, особенно в трёх стартовых геймах. Он был полностью сконцентрирован и вынуждал испанца ошибаться. Однако, уступив на тай-брейке, россиянин опустил руки. Алькарас завладел инициативой и непринуждённо выиграл второй сет.

На «Мастерсе» в Майами Даниил встретится с Карлосом не раньше финала. Медведев получил третий номер посева и стартует на турнире со второго раунда. В полуфинале он может сыграть с Янником Синнером или Андреем Рублёвым. Новак Джокович и Рафаэль Надаль в турнире участия не примут. Дорогу молодым!

Эксперты включают Медведева в тройку фаворитов турнира в Майами. Коэффициент на его успех равен 6.50, что равняется примерно 15%. Выше оценили только шансы Карлоса Алькараса и Янника Синнера. Также в качестве более рискованного варианта можно рассмотреть ставку на то, что Даниил сыграет в финале именно с Алькарасом. Коэффициент на это событие — 7.60.

Совсем другое дело Андрей Рублёв. Вероятность его победы на «Мастерс» оценена достаточно низко — коэффициентом 25.0, это около 4%. Россиянин часто останавливается на поздних стадиях, хотя в прошлом году взял крупный грунтовый турнир в Монте-Карло. Правда, здесь речь идёт о хардовом покрытии. Да и в четвертьфинале маячит встреча с Янником Синнером.

Именно итальянец выбил россиянина год назад — 6:2, 6:4 в четвёртом круге. Статистика очных игр с Синнером у Рублёва вообще слабая — всего две победы при пяти поражениях.

Трудно поспорить с тем, что фавориты «Мастерса» в Майами — это Синнер, Медведев и Алькарас. Рафаэль Надаль вернётся не раньше турнира в Монте-Карло, Новак Джокович также не сыграет. Остальные претенденты отстают от этой тройки минимум на шаг.

Синнер стал самым молодым теннисистом Открытой эры, который начал сезон с 16 побед кряду. Медведев досадно уступил Яннику в финале Открытого чемпионата Австралии — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Алькарас обыграл обоих в Индиан-Уэллсе. Испанцу всего 20 лет, а он уже одержал 50 побед в основных сетках «Мастерсов».

У Алькараса есть всё — техника, скорость и очень мощная подача. Осталось дело за малым — перевести дух после Индиан-Уэллса, набрать рейтинговые очки и подготовиться к грунтовому сезону. До «Ролан Гаррос» не так уж далеко.

Сетка на «Мастерсе» в Майами Карлосу досталась весьма удобная. Среди потенциальных оппонентов выделяются Александр Зверев и Хольгер Руне. Немец является неудобным соперником для Карлоса. Зверев забрал пять очных встреч из девяти, в том числе оказавшись сильнее в четвертьфинале Australian Open — 2024. Впрочем, Алькарас на последнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе встречался с пятой ракеткой мира и одержал уверенную победу, отдав всего четыре гейма.

Что касается прогрессирующего Синнера, то у него меньше шансов сыграть в финале. Итальянцу досталась сложная сетка. Причём не только Андрей Рублёв и Даниил Медведев могут доставить проблем Яннику. Вопросы вызывает физическое состояние третьей ракетки мира. Проблемы со здоровьем у Синнера проявлялись в Индиан-Уэллсе: болевые ощущения в локте, появившиеся после падения, мешали подаче.

Ну и теперь самое главное — за счёт чего Даниил может выйти в финал и обыграть Алькараса? Россиянин сильно начал сезон, но пять проигранных финалов подряд приводят к вопросу о ментальном состоянии первой ракетки страны. Переломить ситуацию и наконец сделать решающий шаг — задача звучит именно так.

Медведев здорово начал битву с Алькарасом в Индиан-Уэллсе. Даниил традиционно опаснее на быстрых кортах, а хард в Майами куда больше подходит его стилю. Соответственно, показывать свой лучший теннис россиянину — если покрытие останется на уровне прошлого года, должно быть легче.

Неслучайно Даниил сразу же по прилёте в город отметил, что ему приятно сюда вернуться. Дело не только в атмосфере и погоде, но и в скорости покрытия! Верим, что наш соотечественник проведёт работу над ошибками, покажет лучший теннис и прервёт чёрную полосу в финалах.

По статистике, россиянин обыгрывает Алькараса в каждом третьем матче. В последних двух он уступил. Необходимо брать реванш. В прошлом сезоне Медведев взял пять титулов. Пора открыть им счёт в нынешнем году. Ставить на титул не рискнём, а вот выход в финал Даниилу определённо по плечу.

Букмекеры оценивают вероятность такого развития события коэффициентом 4.00. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 4000. Любители рисковать могут рассмотреть ставку на встречу Алькараса и Медведева в финале за 7.60. Если теннисисты успели отдохнуть после Индиан-Уэллса, такой сценарий видится вполне реальным.

Ставка: в финале сыграют Даниил Медведев и Карлос Алькарас за 7.60.