Норвегия — Чехия. Эдегор всё сделает за Холанда

Если Эрлинг не восстановится, то у «свёрл» есть и другой звёздный лидер.

22 марта состоится товарищеский матч Норвегия — Чехия. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу норвежцев можно с коэффициентом 2.00. Успех чехов оценён в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Норвегия — Чехия 22 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч Норвегия — Чехия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Норвегия — Чехия (22.03.2024)

Наступил международный перерыв. Пока одни сборные борются за путёвку на Евро-2024 через стыковые матчи, другие принимают участие в товарищеских встречах. 22 марта в контрольной игре померяются силами сборные Норвегии и Чехии. Стартовый свисток на стадионе «Уллевол» прозвучит в 20:00 мск.

Последние несколько лет у норвежцев никак не получается квалифицироваться на крупные международные турниры. Несмотря на наличие в составе звёзд мирового уровня — Мартина Эдегора и Эрлинга Холанда, команда всё время финиширует неподалёку от зоны выхода в финальный раунд.

Можно было бы спихнуть всё на недостаток техники у других футболистов «свёрл», но норвежский «Будё-Глимт» уже не первый год творит сенсации в различных еврокубках и радует красивой игрой. Напрашивается вывод, что уровень чемпионата и нехватка ресурсов здесь совсем ни при чём.

Проблема заключается в том, что Столе Сольбаккен не лучшим образом распоряжается имеющимися ресурсами. Он придерживается старых принципов, редко экспериментирует и использует однотипный рисунок игры. Соперники уже адаптировались к этому и выявили все слабые стороны «свёрл».

А ведь в Норвегии хватает классных специалистов, способных привнести что-то новое. Свежий прогрессивный взгляд Хьетиля Кнутсена или опыт руководства «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера вполне могли бы пойти на пользу сборной. Тем не менее пока что Сольбаккен пользуется авторитетом.

Чехия не может похвастаться наличием игроков такого калибра, как Холанд и Эдегор. Однако в целом комплектация у «народной команды» вполне неплохая. За неё выступают ведущие футболисты «Вест Хэма» Томаш Соучек и Владимир Цоуфал, полузащитник «Униона» Алекс Крал, ранее игравший за московский «Спартак», и не только.

Топовые клубы Чехии — «Спарта», «Славия» и «Виктория Пльзень» — регулярно принимают участие в еврокубках. Они часто выходят в групповой этап и иногда даже пробираются в финальные стадии. Поэтому в целом состав у сборной весьма неплохой, несмотря на небольшое количество известных имён.

Под руководством Ярослава Шильгавы чехи сумели квалифицироваться на Евро-2024. В решающем матче группового этапа отбора они разгромили прямого конкурента — Молдавию (3:0). Затем произошло удивительное событие. Неожиданно для многих тренер заявил, что уходит в отставку.

Должность занял двоюродный брат двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека — Иван. Ранее он уже руководил национальной командой, но нельзя сказать, что удачно. Тренер подал заявление об уходе после неудачи в квалификации на чемпионат мира 2010 года. Может сборные — вообще не его?

Тренерская карьера Ивана началась просто шикарно, но после провала в 2010 году пошла на спад. Ни в одном клубе он не задерживался больше чем на два года. Последним местом работы Гашека была сборная Ливана. Во главе с чехом в отборе на ЧМ-2022 она заняла последнее место в группе.

Несмотря на то что это товарищеский матч, предлагаем поставить на победу сборной Норвегии за коэффициент 2.00. Участие Холанда во встрече под большим вопросом. Он получил повреждение на тренировке и может пропустить вообще все сборы, а также центральную игру 30-го тура АПЛ с «Арсеналом».

Однако даже без лучшего бомбардира «свёрла» должны обыгрывать чехов. Пусть и предсказуемая, но у Сольбаккена имеется отлаженная система. Как повлияет на чехов смена наставника — можно только гадать. Предпосылки негативные. Велика вероятность, что Иван Гашек упустит второй шанс закрепиться у руля сборной.

Наверняка своё слово скажет Мартин Эдегор, проводящий отличный сезон. По информации СМИ, мадридский «Реал» даже рассматривает вариант с возвращением полузащитника. Капитан «Арсенала» в 25 встречах в АПЛ забил шесть мячей и отдал столько же голевых передач.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Норвегия — Чехия 22 марта 2024 года

Травма одного из лидеров — это, само собой, очень плохо. Однако у Сольбаккена есть и другие игроки, способные сделать результат. Дома норвежцы должны обыграть неожиданно лишившуюся тренера Чехию. Новый наставник не располагает к себе. Кроме того, грядущий матч станет для него первым после возвращения. А, как водится, первый блин часто получается комом.

Ставка: победа Норвегии за 2.00.