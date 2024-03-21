Испания — Колумбия. Футболисты РПЛ не оплошают

22 марта состоится товарищеский матч Испания — Колумбия. Начало – в 23:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение испанцам: поставить на победу «Красной фурии» можно с коэффициентом 1.75. Шансы колумбийцев оцениваются в 4.65. На ничью дают коэффициент 3.74.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Испания — Колумбия 22 марта 2024 года

Аналитики считают, что игра Испания — Колумбия не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.16. Гол колумбийцев доступен с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Испания — Колумбия (22.03.2024)

Южноамериканские сборные регулярно организуют товарищеские игры в Европе, в частности в Англии. Это удобно в плане логистики. Итак, матч Испания — Колумбия пройдёт в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток раздастся в 23:30 мск.

Главный тренер «Красной фурии» Луис де ла Фуэнте в целом справился с задачей по созданию новой команды. После неудачного для испанцев ЧМ-2022 требовались перемены, да и молодое поколение игроков всё настойчивее стучалось в дверь национальной команды. Ламин Ямал, Педри и Гави — это лидеры на долгие годы, если их не выбьют из колеи травмы.

Ведь на сбор перед товарищеской игрой с Колумбией представители «Барселоны» не вызваны, поскольку получили повреждения. Гави вне игры с ноября минувшего года, а Педри выбыл сравнительно недавно. Но у Испании достаточно классных игроков, которые сумеют воплотить тренерское задание на поле.

Хорошо проводят этот сезон Ойан Сансет и Нико Уильямс, которые являются лидерами «Атлетика» Бильбао. Эрнесто Вальверде хорошо подготовил басков, поэтому даже в сборной они не теряются среди звёзд уровня Альваро Мораты или Родри.

Стоит отметить важную роль в схеме центрального защитника Робена Ле Нормана. Партнёр Арсена Захаряна по «Реалу Сосьедад» – не только стержень обороны, но и ответственный за быстрый перевод мяча в полузащиту.

Испанцы уверенно прошли квалификацию ЧЕ-2024 и заняли первое место в группе А. «Красная фурия» опередила Шотландию и Норвегию. Отметим надёжную оборону, которую построил де ла Фуэнте, пропустившую всего пять мячей.

Испания привычно контролирует мяч, но от удушающей системы Луиса Энрике сборная отказалась. Увеличилась скорость, и гораздо разнообразнее действует полузащита при развитии атак.

Готовится к крупному турниру и сборная Колумбии. Летом подопечные Нестора Лоренсо участвуют в Кубке Америки, который пройдёт в США. У «кофейщиков» есть хорошие шансы удачно сыграть на нём, поскольку они попали в группу с Бразилией и Парагваем, которых недавно победили.

Колумбия придерживается оборонительной схемы и играет на контратаках. У «кофейщиков» плотная защита, агрессивный прессинг и быстрые нападающие с хорошим дриблингом. Они проводят опасные контратаки и таким способом обыграли бразильцев (2:1) в недавней встрече. До сих пор в сборной прочны позиции Хамеса Родригеса, а важная роль отведена звезде «Ливерпуля» Луису Диасу.

Не чужая сборная Колумбии и для болельщиков РПЛ, ведь Лоренсо вызвал на матч с Испанией сразу четырёх игроков. Вполне вероятно увидеть на поле Джона Кордобу («Краснодар»), Матео Кассьерру («Зенит»), Хорхе Карраскаля («Динамо» Москва) и Кевина Кастаньо («Краснодар»).

Испания хорошо владеет мячом, при этом минимально предоставляя возможность сопернику отобрать мяч и устроить быструю контратаку. Но и пробить брешь в плотной обороне колумбийцев проблематично. Весьма вероятно, что команды проведут матч в низком темпе с минимумом опасных моментов. Рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.84.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Испания — Колумбия 22 марта 2024 года

Мотивация игроков в товарищеских встречах не слишком высокая. Велик риск получить травму, из-за которой можно пропустить решающий отрезок сезона. Весьма вероятно, что Испания и Колумбия будут осторожны. Кроме того, на нейтральном стадионе не будет привычной поддержки болельщиков. Мы предполагаем, что матч не будет результативным.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.84.