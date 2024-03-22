Ирландия — Бельгия. Лукаку и Тедеско идут в правильном направлении

Немецкий специалист не стал вызывать на мартовские сборы Кевина Де Брёйне. Ему достаточно наличия в составе Ромелу.

23 марта состоится товарищеский матч Ирландия — Бельгия. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 2.00. Успех ирландцев оценён в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Ирландия — Бельгия 23 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч Ирландия — Бельгия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Ирландия — Бельгия (23.03.2024)

Клубный футбол ушёл на небольшой перерыв, уступив место матчам сборных. 23 марта состоится товарищеская встреча, в которой померяются силами Ирландия и Бельгия. Матч пройдёт на стадионе «Авива» в Дублине. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Сборная Ирландии не попала на Евро-2020. Она добралась до полуфинала отбора на турнир, в котором досадно проиграла Словакии (0:0, 2:4 пен.). Однако после этого «зелёная армия» начала регрессировать и терять позиции в мировом рейтинге.

В квалификации на Евро-2024 ирландцы выступили совсем неудачно. В восьми встречах они победили только Гибралтар (3:0 и 4:0). Во всех остальных матчах «зелёная армия» потерпела поражения. В результате она заняла предпоследнее место в турнирной таблице группового этапа отбора.

Из-за неудовлетворительных результатов Федерация футбола Ирландии не стала продлевать контракт со Стивеном Кенни. Временно исполняющим обязанности главного тренера национальной команды был назначен бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленда» Джон О'Ши.

О'Ши хорошо знаком с внутренней кухней сборной, ведь с 2023 года он был ассистентом Кенни. Однако есть основания полагать, что экс-игрок «МЮ» ненадолго задержится на этой должности. Ранее у него был опыт работы только помощником.

У Бельгии, наоборот, наблюдается стремительный подъём. После провала на чемпионате мира в Катаре, она пережила смену наставника. Должность занял бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско. Немецкий специалист очень быстро навёл порядок, хотя кое-чем пришлось пожертвовать.

Тедеско назначил капитаном сборной Ромелу Лукаку, что задело Тибо Куртуа. Голкипер поссорился с тренером и покинул расположение сборной. На мартовские сборы Доменико под предлогом травмы не вызвал другого лидера «красных дьяволов» — Кевина Де Брёйне, хотя повреждение у полузащитника «Манчестер Сити» незначительное.

При предыдущем тренере — Роберто Мартинесе — у сборной Бельгии постоянно были конфликты. Её лидеры, в частности Де Брёйне, вечно были чем-то недовольны и открыто демонстрировали это. Тедеско решил пойти, наверное, единственно правильным путём. Он сделал ставку на Ромелу Лукаку. Пока что она полностью себя оправдывает.

Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии установил рекорд отборочного турнира Евро. Он забил целых 14 мячей и отдал одну результативную передачу. «Красные дьяволы» потеряли очки только во встречах с Австрией (1:1) и Швецией (1:1).

Победа гостей принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Несмотря на то что это товарищеский матч и результат не так важен, как качество футбола и наработки на будущее, такой вариант для ставки видится вполне рабочим. Бельгийцы — явные фавориты.

Под руководством Джона О'Ши «зелёная армия» не провела ещё ни одного матча. Маловероятно, что экс-защитник «Манчестер Юнайтед» сумеет ограничить в свободе действий Ромелу Лукаку. Качество состава и результаты на дистанции у ирландцев гораздо хуже, чем у «красных дьяволов».

Прогноз и ставки на товарищеский матч Ирландия — Бельгия 23 марта 2024 года

Будущее сборной Ирландии весьма туманно. Как Джон О'Ши проявит себя в качестве наставника — можно только гадать, но первый блин нередко получается комом. Сборная Бельгии уверенно прогрессирует под руководством Доменико Тедеско. Немец очень грамотно использует ресурсы. На Евро-2024 его подопечные наверняка порадуют классной игрой.

Ставка: победа Бельгии за 2.00.