«Автомобилист» — СКА, четвёртый матч. Эта попытка может стать последней

Ротенберг не может придумать, как обыграть екатеринбуржцев. У него есть ещё один шанс, но в случае поражения серия закончится.

23 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» – СКА. Начало игры — в 14:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.95. Шансы екатеринбуржцев оценили в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» – СКА 23 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Автомобилист» – СКА получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.95. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.40.

Анализ и прогноз на четвёртый матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» – СКА (23.03.2024)

Кто бы мог подумать, что подопечные Ротенберга могут завершить свой путь к Кубку Гагарина уже в четвертьфинале. Ещё больше болельщикам не верится, что петербуржцы всухую проигрывают серию екатеринбургской команде – 0-3. Но призрачные шансы спастись ещё есть. 23 марта «Автомобилист» будет принимать СКА на арене «Уралец». Начало игры – в 14:30 мск.

Возможно, слово «сенсация» не совсем подходит для возможной победы екатеринбуржцев в серии с петербуржцами. Всё-таки команда доказала, что может бороться с сильными клубами на равных, а по факту даже выглядит лучше них, ещё в 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» выиграв 4-1. Пора бы воспринимать подопечных Николая Заварухина всерьёз.

Казалось, что игра «Автомобилиста» разрушится как карточный домик в четвертьфинале Кубка Гагарина. СКА выглядел очень грозным соперником. Да и по составу Роман Ротенберг превосходит екатеринбургский клуб. Победа в серии с нестабильным последнее время «Торпедо» выглядела впечатляюще. С каждой новой игрой армейцы с Невы прибавляли.

Всего этого оказалось мало для СКА, потому что «Автомобилист» оказался не только крепче характером, но и сильнее во многих аспектах. Именно за счёт огромного желания екатеринбуржцы выиграли первую встречу у петербуржцев благодаря победной шайбе в середине третьего периода со счётом 3:2.

Во второй встрече подопечные Николая Заварухина могли установить разгромный счёт, но подводила реализация. Но всё равно на этот раз победа получилась более убедительной – 3:1. Петербуржцы особенно плохо провели второй период, часто удаляясь. Это и не понравилось Роману Ротенбергу. Тренер пообещал устранить эти недочёты. В целом можно сказать, что своё слово он сдержал, но это не помогло.

В третьем матче СКА удалялся немного реже. «Автомобилисту» пришлось не на шутку попотеть, чтобы выдержать шквал атак и бросков от петербуржцев. Ротенберг и его подопечные уже понимают, что у них осталось всего несколько попыток, чтобы продлить серию. А загнанный в угол зверь становится очень опасным.

35 бросков в створ по воротам Аликина за три периода и всего лишь одна заброшенная шайба. Единственный свой гол СКА забил в третьем периоде благодаря стараниям Грицюка. На тот момент клуб уступал «Автомобилисту», который повёл ещё во втором периоде. При этом подопечные Николая Заварухина в основное время нанесли всего лишь 15 бросков.

Зато в овертайме всё поменялось и острее в атаке стали, наоборот, екатеринбуржцы. Смелость и самоотверженность помогли «Авто» забросить победную шайбу на 17-й минуте овертайма. Возможно, имела место быть психология. Петербуржцы не имели права на ошибку и стали больше внимания уделять защите в дополнительное время. Подопечные Николая Заварухина чувствовали себя хозяевами не только льда, но и ситуации.

Слабо верится, что эту серию СКА ещё может спасти. К этому нет никаких предпосылок. Нападение петербуржцев утратило оригинальность, и сам Ротенберг не придумал ничего нового за три игры с «Автомобилистом». Екатеринбуржцы просто выжидают ошибки и получают желаемое.

Не будем совсем уж занижать шансы команды Ротенберга. Даже если она воспрянет духом и сможет удивить, то это не будет атакующий хоккей. Придержимся традиции и поставим на тотал меньше 4.5 шайбы за 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Автомобилист» – СКА 23 марта 2024 года

Николай Заварухин научил своих подопечных самому главному – терпеть, сохранять спокойствие, выжидать ошибки и использовать их. СКА нужно исключить любые недочёты в своей игре, а также не удаляться, чтобы добиться хоть какого-то эффекта. Но давление, оказываемое на петербуржцев, никуда не денется. Они будут чувствовать себя некомфортно. «Автомобилист» же опять отыграет вторым номером. Не исключаем очередного овертайма и не рассчитываем на то, что в четвёртой встрече атака клубов выйдет на первый план. Оборона сейчас важнее. Наша ставка на тотал меньше 4.5 шайбы.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.00.