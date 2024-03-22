«Вашингтон» — «Каролина». Овечкин и Кузнецов забудут о дружбе

Тёплая беседа и наилучшие пожелания будут после матча. Во время игры все мысли будут о победе.

23 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Каролина». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 1.94. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» 23 марта 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Вашингтон» — «Каролина» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (23.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 23 марта 2024, суббота. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Постепенно близится к завершению регулярный чемпионат НХЛ. В самом разгаре борьба за выход в плей-офф. 23 марта состоятся семь встреч. В самой ранней из них на льду «Кэпитал Уан-Арены» померяются силами местный «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Преодолев трудности, возникшие по ходу первой половины сезона, «Вашингтон» включился в борьбу за выход в плей-офф. Он располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона. Отставание от занимающей третье место «Филадельфии» сравнительно небольшое.

В последних восьми встречах «столичные» уступили только «Виннипегу» (0:3), «Эдмонтону» (2:7) и «Торонто» (3:7). Все остальные матчи они выиграли в основное время. В двух из трёх случаев подопечные Спенсера Карбери потерпели поражение на выезде. Дома они проиграли «Мэйпл Лифс».

Во встрече с «Торонто» капитан «Кэпс» Александр Овечкин оформил дубль. Он забрасывает по две шайбы уже два матча кряду. Россиянин вышел на 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён (1539 очков), на 12-е место по числу игр с 2+ очками в регулярках и плей-офф, а также на 37-е место по количеству сыгранных матчей в лиге.

Также Александр сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 49 шайб. На последнем отрезке сезона он всё чаще стал забивать из «офиса». Немалая заслуга в этом Спенсера Карбери, сумевшего кардинально изменить игру команды в нападении.

Очень положительное влияние на хоккей «столичных» оказало возвращение Макса Пасиоретти в январе после травмы и вызов Ивана Мирошниченко из АХЛ. В последних восьми встречах 20-летний российский нападающий забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.

«Кэпиталз» набрали приличный ход, но в предстоящем матче им точно придётся несладко. «Каролина» тоже испытывала некоторые трудности в начале сезона. Она много пропускала и теряла очки даже во встречах с аутсайдерами. Однако 2024 год команда начала с чистого листа.

«Харрикейнз» проиграли только 6 из 24 последних матчей. Также они обыграли в овертайме «Нью-Джерси» (1:0 ОТ) и в серии послематчевых буллитов — «Торонто» (5:4 Б). Во всех остальных встречах подопечные Рода Бриндамора победили в основное время. Они вполне могут выиграть Столичный дивизион.

«Каролина» занимает вторую строчку в турнирной таблице, но отставание от «Рейнджерс» совсем небольшое. Особый вклад в успехи «Харрикейнз» привносит Пётр Кочетков. В частности, благодаря его стараниям команда пропустила в 69 встречах только 185 шайб — меньше всех в дивизионе.

Также стоит отметить, что недавно состав «Каролины» пополнил Евгений Кузнецов, обменянный как раз у «Вашингтона». У 31-летнего нападающего были серьёзные проблемы. Он даже проходил Программу помощи игрокам НХЛ. Однако смена обстановки, кажется, пошла ему на пользу.

В последних четырёх матчах Кузнецов забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Будет интересно посмотреть, как он выступит в матче со своей бывшей командой. Со Спенсером Карбери у форварда сложились явно не лучшие отношения.

Овечкин и Кузнецов являются давними друзьями, но тёплые отношения наверняка остынут на льду. Вполне вероятно, что оба порадуют результативностью. Поставить на ТБ 6 шайб можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. Оснований полагать, что матч ознаменуется большим количеством голов, предостаточно.

«Харрикейнз» в 69 встречах забросили целых 236 шайб. «Кэпиталз», в свою очередь, стали много забивать на последнем отрезке сезона, но и пропускать они стали чаще. По семь пропущенных шайб во встречах с «Эдмонтоном» и «Торонто» говорят о том, что Карбери нужно поработать над игрой команды в обороне.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» 23 марта 2024 года

В последнее время у «Вашингтона» неплохо идут дела. Клуб борется за выход в плей-офф, и при этом всё ближе к уникальному достижению его капитан. Сильных соперников «столичные» в этом сезоне обыгрывали неоднократно, так что даже во встрече с набравшей отменный ход «Каролиной» их, на наш взгляд, списывать со счетов не стоит. Предлагаем сделать ставку на «верх» по голам, запастись попкорном и наблюдать за интригующим соперничеством Овечкина и Кузнецова.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.94.