«Црвена Звезда» — «Зенит». Получится повторить за сборной России?

21 марта подопечные Карпина разгромили сборную Сербии. Вряд ли будет ремейк на клубном уровне, но голов должно быть также много.

23 марта состоится товарищеский матч «Црвена Звезда» — «Зенит». Начало – в 21:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.40. Шансы хозяев оцениваются в 2.65. На ничью дают коэффициент 3.80.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Црвена Звезда» — «Зенит» 23 марта 2024 года

Аналитики считают, что игра «Црвена Звезда» — «Зенит» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.47.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Црвена Звезда» — «Зенит» (23.03.2024)

Паузой на матчи сборных решили воспользоваться «Црвена Звезда» и «Зенит», чтобы провести товарищескую игру. Встреча запланирована в Белграде. Стартовый свисток раздастся в 21:00 мск.

Сергей Семак отправляется на товарищеский матч с довольно ограниченным составом, поскольку большинство футболистов сине-бело-голубых отправились в национальные команды. Тем не менее это хорошая возможность для тренерского штаба проверить состояние резервистов и оценить перспективы молодых игроков.

После старта весенней части сезона «Зенит» вернул себе привычное первое место в турнирной таблице РПЛ, воспользовавшись кризисом, который неожиданно разразился в «Краснодаре». Теперь ситуация в руках сине-бело-голубых, которые, в отличие от главного конкурента, привычны к давлению и умеют концентрировать усилия на достижении цели.

Несмотря на не слишком комфортные погодные условия в весенних матчах, отлично сыграли южноамериканские лидеры «Зенита». Например, Матео Кассьерра оформил победный дубль в принципиальной встрече с московским «Динамо» в Кубке России (2:0). Колумбийский форвард принял вызов после появления в составе бразильца Артура и заметно прибавил в активности.

Неплохо выступили Андрей Мостовой и Иван Сергеев, получившие от Валерия Карпина приглашение в сборную России. Наверняка показал бы максимум во встрече со своим бывшим клубом защитник Страхиня Эракович, но его вызвали в сборную Сербии.

«Црвена Звезда» отлично проводит сезон. Команда занимает первое место в чемпионате Сербии и на четыре очка опережает своего преследователя — «Партизан». Конечно, вся борьба ещё впереди, но, как и у «Зенита», судьба чемпионского титула находится в руках подопечных Владана Милоевича.

У «Црвены Звезды» сбалансированный состав, в котором заметная роль у бывшего игрока «Зенита» Милана Родича. Кроме него, обязательно стоит отметить знакомого болельщикам РПЛ по играм за «Ростов» Гелора Кангу. 33-летний полузащитник лидер команды по набранным очкам по системе «гол+пас».

Учитывая товарищеский статус матча и отсутствие большого количества игроков основы, сложно предположить, какие составы выберут главные тренеры. С учётом того, что «Зенит» и «Црвена Звезда» встречаются регулярно и их матчи прошли результативно, рекомендуем ставку на «обе забьют» и тотал будет больше 2.5 мяча за 1.75.

Примечательно, что 21 марта сборная России играла с Сербией и одержала разгромную победу со счётом 4:0. Быть может, Сергей Семак захочет показать результат не хуже, чем получилось у Валерия Карпина.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Црвена Звезда» — «Зенит» 23 марта 2024 года

Товарищеская игра позволит резервистам и молодым игрокам показать свой потенциал на фоне сильного соперника. Это наверняка прибавит мотивации. Вряд ли главные тренеры выберут закрытые оборонительные схемы, поэтому мы предполагаем, что встреча будет результативной, и ждём голов от обеих команд.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.75.