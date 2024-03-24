«Анахайм» — «Тампа-Бэй». Кучеров приведёт «молний» к победе

25 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» — «Тампа-Бэй». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 1.68. Успех «Дакс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Анахайм» — «Тампа-Бэй» 25 марта 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Анахайм» — «Тампа-Бэй» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.40. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Анахайм Дакс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (25.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 25 марта 2024, понедельник. 03:30 МСК Анахайм Дакс Анахайм Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Постепенно близится к завершению регулярный чемпионат НХЛ. Уже известны некоторые команды, которые точно не примут участия в Кубке Стэнли. 25 марта одна из них, а именно «Анахайм Дакс», на стадионе «Хонда-центр» примет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое вбрасывание состоится в 3:30 мск.

Многие ожидали от «Анахайма» большего, учитывая, какое бодрое начало сезона он выдал. Однако позывы оказались ложными. «Утки» всё же провалились. Они располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.

В последних восьми встречах подопечные Грега Кронина победили только «Чикаго» (4:0), у которого дела обстоят ещё хуже. Во всех остальных играх они потерпели поражения в основное время. За этот период времени «Анахайм» забил только 11 голов, а пропустил 35.

«Утки» обменяли некоторых хоккеистов в другие клубы и получили возможность набрать перспективную молодёжь на драфте. Они спокойно доигрывают сезон как получается, постепенно готовясь к следующему. А что ещё остаётся делать, если дорога в плей-офф закрыта?

У «Тампа-Бэй» всё совсем иначе. После ужасного начала сезона она набрала классный ход и твёрдо расположилась на четвёртой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Отставание от «Торонто» очень большое, но, кажется, для «молний» не существует ничего невозможного.

Недавно команда точечно усилилась двумя качественными игроками. Новички мгновенно стали «своими». В частности благодаря их стараниям «Тампа» выиграла пять из шести последних матчей в основное время. Хотя бо́льшая часть соперников была из верхней части сводной таблицы НХЛ — «Филадельфия» (7:0), «Рейнджерс» (6:3), «Флорида» (5:3) и «Вегас» (5:3). Также клуб обыграл «Сан-Хосе» (4:1). Уступил — «Лос-Анджелесу» (3:4 ОТ).

Во всех шести играх набрал очки Никита Кучеров. Его результативная серия насчитывает уже 13 встреч кряду. Всего в 69 матчах россиянин забросил 41 шайбу и отдал 82 результативные передачи. Он занял четвёртое место по скорости достижения 120 очков среди крайних нападающих.

Кучеров стал первым россиянином, который провёл два сезона со 120+ очками. Ещё он установил рекорд «Тампы» по количеству игр с 4+ голевыми пасами в сезоне (четыре встречи). Только у одного действующего хоккеиста таких матчей больше — у Коннора Макдэвида (пять).

Никита идёт на «Харт Трофи» и «Арт Росс Трофи», а также тащит команду в плей-офф. Предстоящий матч видится отличной возможностью для Кучерова улучшить собственный бомбардирский рекорд. Для того чтобы его обновить, нападающему осталось набрать семь очков.

Поставить на победу «Тампа-Бэй» и тотал больше 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.55. В 70 матчах «Анахайм» пропустил целых 252 шайбы, что является одним из худших показателей в лиге. Даже добавить нечего. Крепость в обороне у «уток» напрочь отсутствует.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Анахайм» — «Тампа-Бэй» 25 марта 2024 года

Мотивации у «Анахайма» наверняка поменьше, чем у «Тампа-Бэй». По сути, для «Дакс» сезон уже закончился. Кронин не стесняется экспериментировать. Результаты соответствующие. «Лайтнинг», наоборот, сконцентрированы на борьбе за выход в плей-офф. За счёт обменов они классно прибавили. И Кучеров абсолютно неудержим.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.55.