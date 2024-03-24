Швеция — Албания. Виктор Дьёкереш только учится

Скоро он станет лидером сборной. Прогресс в «Спортинге» постепенно даёт о себе знать. Но пока албанцы шведам не по зубам.

25 марта состоится товарищеский матч Швеция — Албания. Начало – в 21:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу шведов можно с коэффициентом 1.61. Шансы албанцев оцениваются в 5.15. На ничью дают коэффициент 3.94.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Швеция — Албания 25 марта 2024 года

Аналитики считают, что игра Швеция — Албания получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют шведы, сыграет коэффициент 1.12. Гол албанцев доступен с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Швеция — Албания (25.03.2024)

Товарищеские игры перед крупными турнирами, к которым несомненно относится ЧЕ-2024, вызывают интерес болельщиков. Они рассматривают результаты в плане оценки шансов той или иной сборной на удачное выступление. Встреча Швеция — Албания пройдёт в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена». Стартовый свисток раздастся в 21:00 мск.

Сине-жёлтые переживают болезненный процесс смены поколений в сборной. Костяк команды теперь составляют молодые игроки, но для поддержания баланса вызываются старожилы вроде Виктора Линделёфа. До последнего держался знаменитый Златан Ибрагимович, но и он завершил карьеру.

На ЧЕ-2024 Швеция не прошла, поскольку слабо провела квалификацию. Бельгия и Австрия были намного удачливее. Сине-жёлтые набрали всего 10 очков в восьми матчах. О каком чемпионате Европы можно мечтать команде, которая разгромно проиграла Азербайджану (0:3). В общем, перемены назрели, и шведы решили сменить тренера.

Интересное решение приняла шведская федерация футбола, пригласив на пост главного тренера датского специалиста Йона Даль Томассона. Он провёл хорошую карьеру игрока, выступив за известные клубы, такие как «Милан» и «Штутгарт». В качестве главного тренера он работал с «Блэкберн Роверс» из Чемпионшипа, но серьёзных успехов не достиг.

Итак, с 1 марта 2024-го Томассон приступил к своим обязанностям. Его дебютом стала выездная товарищеская игра с португальцами, которая завершилась разгромом сине-жёлтых (2:5). Даже без Криштиану Роналду соперник доминировал и полностью владел инициативой. Опыт Бруну Фернандеша, Бернарду Силвы и Пепе оказался сильным аргументом в споре с задором шведов.

Кроме того, пока совершенно непонятно, в каком стиле собирается играть Швеция. На первый взгляд есть уклон в сторону атаки, в которой много интересных мастеров. Например, Виктор Дьёкереш, который привлёк много внимания к себе со стороны клубов Серии А и даже АПЛ.

В текущем сезоне 25-летний футболист забил 22 гола в 24 встречах за «Спортинг» в Примейре. Также он отдал 10 результативных передач. Кроме того, он стал автором одного из забитых мячей в ворота Португалии в минувшем контрольном матче.

Албания готовится к участию во втором в своей истории чемпионате Европы. Сборная приятно удивила хорошей игрой в квалификации ЧЕ-2024, поскольку заняла первое место в турнирной таблице группы, опередив сильных конкурентов Польшу и Чехию. Красно-чёрные придерживаются оборонительной схемы, а в нападении рассчитывают на быстрые контратаки.

Тренирует сборную Албании бразилец Силвиньо. Он известный в прошлом игрок и выступал за лондонский «Арсенал» и «Барселону». Наставник высоко оценивает лидера команды и лучшего бомбардира Албании в квалификации Ясира Асани. Отметим, что 28-летний нападающий выступает в чемпионате Южной Кореи.

Томассон находится в поиске оптимальной схемы и стиля для сборной. Пока в игре команды много проблем, особенно в защите, чем может воспользоваться соперник. Со своей стороны Албания вряд ли будет отходить от привычной защитной тактики, которая принесла успех в квалификации ЧЕ-2024. Рекомендуем ставку на то, что Албания не проиграет, а тотал будет меньше 3.5 мяча за 2.85.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Швеция — Албания 25 марта 2024 года

Всего четыре мяча пропущено Албанией в квалификации ЧЕ-2024, а ведь ей пришлось играть с Польшей и Чехией. Швеция сейчас представляет собой лишь группу индивидуально талантливых футболистов, а не сбалансированную сборную. После разгромного поражения португальцам сине-жёлтым придётся идти вперёд, чтобы реабилитироваться перед болельщиками, а это удобно для албанцев.

Ставка: Албания не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.85.