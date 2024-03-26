«Вашингтон» — «Детройт». Овечкин улучшит рекорд

Восемь шайб в пяти матчах в 38 лет? Александр Великий способен и не на такое.

27 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Детройт». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.17. Успех «Ред Уингз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Детройт» 27 марта 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Вашингтон» — «Детройт» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз» (27.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 27 марта 2024, среда. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Постепенно близится к завершению регулярный чемпионат НХЛ. Уже известны некоторые команды, которые точно не примут участия в Кубке Стэнли. «Вашингтон Кэпиталз» и «Детройт Ред Уингз» не в их числе. Они ведут активную борьбу за выход в плей-офф. У «столичных» дела идут получше.

Смелость и уверенность Спенсера Карбери окупаются. Тренер не побоялся сделать ставку на вызванных из АХЛ хоккеистов — Александра Алексеева, Ивана Мирошниченко и Коннора Макмайкла. Молодёжь сумела разогнать кровь в жилах ветеранов и помогла команде подняться на четвёртую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона.

Обыграв в последней встрече «Виннипег» (3:0), «Кэпс» стали на шаг ближе к выходу в плей-офф. Здорово выступила вся команда, но отдельно хочется отметить оформившего шат-аут Чарли Линдгрена, который совершил 27 сейвов, а также оформившего дубль Александра Овечкина.

38-летний капитан «Вашингтона» забивает уже пять матчей кряду. При этом дубль во встрече с «Виннипегом» стал для него третьим за неделю. До рекорда Уэйна Гретцки осталось всего ничего — 46 шайб. Карбери отметил, что, когда наступают самые важные игры сезона, Овечкин показывает отличные результаты.

В самом деле, мотивация в виде борьбы за плей-офф зажгла искру в глазах Овечкина и его сокомандников. Видно, что «Вашингтон» играет с пылающим огнём в сердце, выкладываясь по максимуму. В последних шести встречах он уступил только «Торонто» (3:7).

У «Детройта» положение гораздо менее привлекательное. Клуб неплохо провёл первую половину сезона, а вот на последнем отрезке «поплыл». «Ред Уингз» спустились на пятую строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Шансы на выход в плей-офф у них ещё есть, но надолго ли?

Несмотря на дополнительный стимул в виде борьбы за участие в Кубке Стэнли, в последних 12 матчах подопечные Дерека Лалонда победили только «Баффало» (4:1), замыкающий турнирную таблицу Восточной конференции «Коламбус» (4:3 ОТ) и тоже угодивших в чёрную полосу «Айлендерс» (6:3).

Во всех остальных встречах «Детройт» потерпел поражения в основное время. Несмотря на старания голкиперов — Джеймса Раймера и Алекса Лайона, за этот отрезок времени «Ред Уингз» пропустили целых 50 шайб. Если бы не вратари, статистика была бы ещё хуже.

В обороне у «красных крыльев» явно не всё в порядке. Да и атмосфера в раздевалке клуба оставляет желать лучшего. Не так давно между хоккеистами «Детройта» произошла стычка на тренировке. Зачинщиками потасовки стали Лукас Рэймонд и Бен Шьяро.

При таком раскладе напрашивается ставка на уверенную победу «Вашингтона» в основное время с коэффициентом 2.40. Не будем исключать и того, что забросить очередную шайбу сможет Александр Овечкин. В начале сезона от россиянина частенько отворачивалась удача, но в последнее время ему воздаётся за старания. Шайба летит в ворота.

В последних 24 встречах капитан «Кэпиталз» забил 18 голов, а также отдал 12 результативных передач. Он забрасывал и командам, которые обладают гораздо более крепкой обороной, чем «красные крылья». Например, «Виннипегу», дубль в ворота которого нападающий отметил со своей семьёй.

Россиянин установил рекорд НХЛ. Он стал первым в истории хоккеистом в возрасте 38+ лет, который забросил не менее восьми шайб за отрезок из пяти матчей. Касательно собственного и командного подъёма Александр сказал, что не хочет заканчивать сезон через две недели. Что ж, всё в его руках!

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Детройт» 27 марта 2024 года

Для «Вашингтона» всё только начинается. Команда рвётся в плей-офф, демонстрируя отличный хоккей. Раздухарившийся Овечкин наверняка сумеет забить гол, а то и больше, «Детройту», у которого огромная брешь в обороне. Да и сам клуб пребывает в упадке. Судя по результатам и настрою, некоторые игроки «Ред Уингз» уже смирились с тем, что не примут участия в Кубке Стэнли.

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.40.