Джуд Беллингем вне конкуренции! «Реал» вытянул «счастливый билет»

Англичанин почти наверняка станет лучшим бомбардиром Примеры. Он не один в гонке, но выглядит явным фаворитом.

На решающий отрезок вышел розыгрыш Примеры. С главным фаворитом в борьбе за титул наступила ясность, поскольку позиции мадридского «Реала» на первом месте турнирной таблицы выглядят очень прочными. Интерес вызывает другая гонка, в которой спорят лучшие бомбардиры. Кто же претендует на трофей Пичичи?

Беллингем в полнейшем порядке

В этом сезоне Джуд Беллингем, подписавший минувшим летом контракт с мадридским «Реалом», неудержимо рвётся к воротам и забивает с поистине поразительной скоростью. На счету англичанина уже 16 голов, и он занимает первое место в списке лучших бомбардиров Примеры.

Беллингем побил, казалось, недостижимый рекорд Криштиану Роналду по количеству голов в первых 10 матчах за «сливочных», поразив болельщиков предельной мотивацией и концентрацией при завершении голевых моментов. Отдельно стоит отметить дубль, который Джуд сделал в «эль класико».

Последние недели Беллингем оказался в тени из-за травм и дисквалификации, но конкуренты не воспользовались отсутствием англичанина, и он по-прежнему главный бомбардир турнира. Поскольку у «Реала» отсутствует ярко выраженный форвард, у Джуда возникает больше шансов выйти на ударную позицию.

Но возможна ситуация, при которой опытный тренер Карло Анчелотти будет предоставлять лидеру команды отдых в Примере, поскольку «Реалу» предстоят игры в плей-офф Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Таким образом, у англичанина, возможно, выпадет пара игр, но его шансы всё равно высоки и оцениваются коэффициентом 2.90.

Борха Майораль сходит с дистанции

Вызывает уважение тот игровой ритм, с которым бывший нападающий мадридского «Реала» Борха Майораль забивает голы в текущем сезоне. Его клуб «Хетафе» не относится к числу атакующих команд, но максимальная концентрация, умение выбрать позицию и голевое чутьё позволили ему записать в актив 15 мячей.

Майораль сделал в этом сезоне только один дубль. Таким образом, его забитые мячи распределяются равномерно. Стоит отметить, что из-за травмы 26-летний нападающий пропустил два последних матча Примеры и сроки его восстановления неизвестны. Тем не менее сделать ставку на победу Борхи в гонке лучших бомбардиров можно за коэффициент 7.50.

Роберт Левандовски прошёл свой пик

Более 10 лет Роберт Левандовски считался эталоном современного форварда. Но время неумолимо приближает момент завершения карьеры нападающего «Барселоны». В этом сезоне он не так точен при завершении опасных моментов и забил пока 13 мячей.

В низкой результативности Левандовского виновата не только травма, которая настигла его в этом сезоне. На игре нападающего сказываются общий спад в команде и кризис с отсутствием ведущих полузащитников. По этой причине главный тренер Хави сдвинул акцент в сторону надёжной обороны и сине-гранатовые менее изобретательны в атаке.

Роберт относится к тому типу форвардов, который завершает моменты, а не создаёт их самостоятельно. Вряд ли ситуация резко изменится на решающем отрезке сезона, поскольку Хави явно ставит командные достижения выше индивидуальных. Сделать ставку на победу Левандовского в споре бомбардиров Ла Лиги можно за 6.50.

От Довбика можно ждать сюрприза

Фантастический взлёт «Жироны» в этом сезоне не стал бы реальностью без 14 забитых мячей Артёма Довбика. Он обладает высокой скоростью, голевым чутьём и молниеносной реакцией — это качества, которыми наделены форварды экстра-класса. Тем не менее ему не хватает стабильности, впрочем, как и клубу.

В 2024 году «Жирона» находится на спаде и уступила первое место в турнирной таблице Примеры мадридскому «Реалу». Сдал в плане результативности и Довбик — он не забил в восьми последних матчах Примеры, из которых лишь одну игру пропустил из-за травмы. В недавнем матче сборной с Боснией и Герцеговиной он наконец-то завершил неудачную серию и вполне способен вновь забивать в Примере.

Альваро Мората — король стабильности

Альваро Мората много забивал в каждом клубе, куда не забрасывала бы его футбольная судьба. В «Реале», «Ювентусе» и мадридском «Атлетико» он стабильно пополнял свой бомбардирский счёт. Вот и в этом сезоне испанец записал в актив 14 голов.

Невероятное умение оказаться в нужный момент в центре ключевого эпизода является главным козырем испанца. Он отлично играет головой и обладает сильным и точным ударом. Учитывая атакующий акцент в схеме «матрасников» в этом сезоне, Альваро Мората, весьма вероятно, является главным конкурентом Беллингема.

Прогноз

Беллингем проводит феноменальный сезон, и если «Реал» выиграет Лигу чемпионов, то англичанин явно будет претендентом номер один на «Золотой мяч». Да и в гонке бомбардиров у него высокие шансы получить трофей Пичичи. Джуд обладает рядом уникальных игровых характеристик и умением поддерживать концентрацию весь матч. Мы предполагаем, что лидер «Реала» станет лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Ставка: Джуд Беллингем станет лучшим бомбардиром Примеры за 2.90.