«Байер» — «Хоффенхайм». Назло завистникам!

30 марта состоится матч 27-го тура Бундеслиги «Байер» — «Хоффенхайм». Начало игры — в 17:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу леверкузенцев можно с коэффициентом 1.22. Шансы сине-белых оценили в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 7.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Байер» — «Хоффенхайм» 30 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Байер» — «Хоффенхайм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.35. Если забьют леверкузенцы, сыграет коэффициент 1.01. Гол сине-белых доступен с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура Бундеслиги «Байер» — «Хоффенхайм» (30.03.2024)

Сколько ещё продлится беспроигрышная серия подопечных Хаби Алонсо? Наверняка этим вопросом задаётся каждый второй футбольный болельщик. 30 марта в матче 27-го тура Бундеслиги «Байер» будет принимать «Хоффенхайм» на стадионе «Бай-Арена». Начало игры – в 17:30 мск.

Только ленивый не восхищается леверкузенцами и тем, какого прогресса удалось достичь тренеру. Во всех турнирах беспроигрышная серия «фармацевтов» насчитывает 38 матчей, а в Бундеслиге – 26. По этой причине у Хаби Алонсо и его подопечных очень много завистников. Конечно, их меньше, чем поклонников, но они имеются. Назло всем «Байер» должен продлить свою серию.

Наставник «фармацевтов» задействует билд-ап. Во время перехода из обороны в нападение активизируются как минимум шесть футболистов. В том числе и голкипер. Это позволяет оказывать численное давление на соперников, больше владеть мячом и продвигать мяч к воротам под прессингом. Система отлажена, механизмы работают, и ничего менять Хаби Алонсо не требуется.

«Байер» уверенно идёт к чемпионству в Германии, опережая ближайшего преследователя в лице «Баварии» на 10 очков. Отрыв серьёзный, и поводов растерять преимущество просто нет. Вряд ли что-то помешает «фармацевтам» и лишит их стабильности. Дополнительно леверкузенцы могут стать обладателями Кубка Германии и победителями Лиги Европы.

Напугали всех «львы», когда испытали трудности в 1/8 финала ЛЕ, сначала сыграв вничью с «Карабахом» (2:2), а затем одержав волевую победу со счётом 3:2. Зато футболисты проявили в очередной раз характер. Если он у них настолько железный, то переживать не о чем.

«Фармацевты» нередко пропускают по два мяча, но стабильно забивают на протяжении 10 матчей во всех турнирах минимум два гола. Живой пример – последняя встреча в Бундеслиге. «Байер» выиграл у «Фрайбурга» со счётом 3:2. По ходу встречи подопечные Хаби Алонсо оказывали тотальное давление на оборону соперника, но он защищался всеми силами.

«Львы» всегда могут рассчитывать на индивидуальное мастерство атакующего звена. Скоро должен выздороветь Виктор Бонифасе, принявший участие только в 16 встречах в чемпионате Германии. Но даже за этот срок он забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Отсутствие такого важного нападающего не отразилось на результативности «Байера». У него много молодых и талантливых игроков.

«Хоффенхайм» продолжает надеяться на попадание в зону еврокубков. Сине-белые отстают на семь очков от шестого места, на котором располагается «Айнтрахт». Но они слишком часто проигрывают. В текущем сезоне Бундеслиги «деревенские» потерпели 11 поражений – это плохой результат.

Плюс подопечные Пеллегрино Матараццо не отличаются стабильностью. Да и последние показатели говорят сами за себя. «Хоффенхайм» выиграл только 2 из 10 встреч. Победить удалось дортмундскую «Боруссию» (3:2) и «Вердер» (2:1). Соперники были не робкого десятка. Значит, ещё есть шансы вернуть «деревенских» в нужное русло.

Вот только две минувшие встречи были проиграны сине-белыми. Сначала они уступили как раз «Айнтрахту» (1:3), а затем потерпели поражение в игре со «Штутгартом» (0:3). Так много пропуская, ловить в матче с «Байером» нечего. Подопечные Хаби Алонсо будут вдавливать «деревенских» к воротам и используют свои шансы – в этом сомнений нет.

Два последних очных матча «фармацевты» выиграли у сине-белых – 3:1 и 3:2. Вероятнее всего, сценарий этой встречи будет схожим. Однако мы считаем, что «Байеру» даже по силам забить четыре мяча, но с подстраховкой рекомендуем поставить на индивидуальный тотал «фармацевтов» больше 3 мячей за 2.15.

Прогноз и ставки на матч «Байер» — «Хоффенхайм» 30 марта 2024 года

Даже если сине-белые вылезут вон из кожи, у них вряд ли получится обыграть «фармацевтов» или хотя бы увезти ничью. Уж слишком в плохом они состоянии, чтобы бороться с клубом, который не проигрывает никому на протяжении 26 матчей в Бундеслиге. У Хаби Алонсо много завистников, все ждут осечки «львов», а болельщики «Баварии» всё ещё верят, что бензобак леверкузенцев опустеет. Этому точно не бывать! Уж слишком стабилен «Байер» и хорошо организован. Мы считаем, что он забьёт не меньше трёх мячей в ворота «Хоффенхайма».

Ставка: индивидуальный тотал «Байера» больше 3 мячей за 2.15.