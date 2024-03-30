«Реал» — «Атлетик». Беллингем и Лунин рады помочь

31 марта состоится матч 30-го тура Примеры «Реал» — «Атлетик». Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.57. Шансы басков оценили в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Атлетик» 31 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Реал» — «Атлетик» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют мадридцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол оренбуржцев доступен с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Реал» — «Атлетик» (31.03.2024)

Клубный футбол возвращается, а вместе с ним – интриги и потрясающие игры. Самое время для команд решать свои проблемы и задачи в чемпионатах. 31 марта мадридский «Реал» в матче 30-го тура Примеры будет принимать «Атлетик» из Бильбао на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Время начала – 22:00 мск.

«Сливочные» размеренным шагом двигаются к чемпионству. По-прежнему в этом сезоне в Примере мадридцы потерпели только одно поражение, но было это ещё в 6-м туре первенства. С тех пор на протяжении 23 матчей подопечные Карло Анчелотти не проигрывают. Конечно, ещё ничего не решено, но тот факт, что «Реал» опережает «Барселону» на восемь очков, даёт полное право верить в победу.

К тому же никаких предпосылок к тому, что «сливочные» провально проведут оставшуюся часть сезона, нет. Во многом заслуга такого классного результата принадлежит Беллингему. Джуд пополнил состав мадридского клуба в летнее трансферное окно и мигом заменил Бензема. Пусть не на позиции, но по результативности.

Джуд в текущем сезоне Ла Лиги забил 16 голов и отдал три результативные передачи. Винисиус Жуниор старается не отставать от своего одноклубника. Он записал на свой счёт 12 мячей и четыре ассиста. Жаль что в матче 30-го тура бразилец не примет участия из-за перебора жёлтых карточек. Поэтому большой объём работы придётся проделать именно англичанину.

На «Сантьяго Бернабеу» «сливочные» выиграли три последние встречи всухую с общим счётом 9:0. Результат впечатляет, впрочем, как и количество забитых мячей. Постарался и Андрей Лунин. Украинский вратарь стал основным после травмы Куртуа. Он прекрасно справляется со своими обязанности.

«Атлетик» стал очень неудобным соперником для любого клуба в Испании. К тому же баски запредельно мотивированы. Они могут попасть в Лигу чемпионов следующего сезона, если продержатся в топ-4 турнирной таблицы первенства. Очень близко располагается «Атлетико». Нельзя допускать осечек, даже если предстоит играть с таким клубом, как «Реал».

«Матрасники» проведут встречу с «Вильярреалом». Это заметно проще, чем со «сливочными». В случае если «львы» сыграют вничью или потерпят поражение, а «Атлетико» выиграет, команды поменяются местами. Эрнесто Вальверде серьёзно отнесётся к предстоящей игре. Его подопечные уже проявили характер, сыграв вничью с «Барселоной» (0:0). Причём они не выглядели хуже. Но это было при своих трибунах.

«Атлетик» одержал две победы подряд в последних матчах Примеры. Он обыграл «Лас-Пальмас» (2:0) и «Алавес» (2:0). Очень слабые соперники. Баски просто сделали то, что и должны были. Не в пользу «львов» говорит результат очного матча в первом круге. «Реал» быстро завладел преимуществом, забив два гола в первом тайме, после чего спокойно поддерживал темп и довёл встречу до победы.

Тогда «Атлетик» играл дома, а теперь ему предстоит матч на выезде. Вряд ли даже такая надёжная оборона может спасти басков. Да и мотивация им не поможет. Не меньше её у «сливочных», которые не прочь укрепить свои позиции в таблице, посвятив себя Лиге чемпионов. Мы считаем, что «Реал» выиграет, причём всухую, за коэффициент 2.65.

Прогноз и ставки на матч «Реал» — «Атлетик» 31 марта 2024 года

Мотивация и надёжная игра в защите – это всегда хорошо. Эти два качества часто выручают «Атлетик», благодаря чему он борется за путёвку в Лигу чемпионов. У «Реала» таких положительных моментов намного больше. У него отличный состав, первое место в таблице Примеры, длительная беспроигрышная серия и домашний стадион. Поэтому нет никаких поводов усомниться в успехе «сливочных». Предлагаем поставить на их победу всухую. С учётом того, что у клубов две качественные обороны, много голов ждать не стоит.

Ставка: победа «Реала» всухую за 2.65.