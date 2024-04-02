«Ман Сити» — «Астон Вилла». Эмери попадёт под горячую руку Гвардиолы

«Горожане» взволнованы нулевой ничьей в матче с «Арсеналом». Они отыграются на «львах».

3 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ «Ман Сити» — «Астон Вилла». Начало – в 22:15 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.28. Шансы «львов» оцениваются в 9.80. На ничью дают коэффициент 6.15.

Коэффициенты букмекеров на матч 31-го тура АПЛ «Ман Сити» — «Астон Вилла» 3 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Ман Сити» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.89. Если забьют «горожане», сыграет коэффициент 1.02. Гол «львов» доступен с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Ман Сити» — «Астон Вилла» (03.04.2024)

Игра 31-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» начнётся 3 апреля на стадионе «Этихад». Стартовый свисток раздастся в 22:15 мск. Наступает решающий отрезок сезона для каждой из команд.

«Горожане» в минувшем матче сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0) и упустили реальный шанс обойти конкурента в турнирной таблице. Игра прошла в позиционной борьбе. Команды хорошо и компактно оборонялись, поэтому опасных моментов было крайне мало.

«Ман Сити» не особо рисковал из-за боязни пропустить контратаку соперника. Защитники редко подключались в атаку, и без численного преимущества нащупать брешь в плотной защите, которую построил Микель Артета, не удалось. Интересно, что в этом сезоне у Гвардиолы в важных встречах именно осторожность выходит на первый план.

Тогда этим обстоятельством довольно легко объяснить тот факт, что «горожане» пока не выиграли ни одного матча у соперников, которые занимают места с первого по пятое в турнирной таблице АПЛ. Например, в первом круге они уступили «Астон Вилле» (0:1) на выезде, хотя больше контролировали мяч по ходу встречи.

Бледно сыграл с «Арсеналом» Эрлинг Холанд, после чего попал под жёсткую критику бывшего капитана «МЮ» Роя Кина. Ирландец рассказал в интервью, что нападающий «горожан» похож по уровню на игрока второй лиги.

Гвардиола, в свою очередь, рассказал, что теперь его команда не главный фаворит гонки за титулом АПЛ.

Наставник «Ман Сити» так оценивает разрыв в три очка, который образовался в турнирной таблице между идущим на первом месте «Ливерпулем» и его командой. Может быть, это высказывание поможет «горожанам» освободиться от давления.

«Астон Вилла» уже не является претендентом на первую строчку в таблице, хотя в этом сезоне играет очень хорошо. Унаи Эмери добился от своих подопечных слаженных действий в обороне и результативности. Раскрылся Олли Уоткинс, который оказался в схеме Эмери очень сильным форвардом.

Судя по всему, главная задача для «Астон Виллы» в этом сезоне — удержаться в четвёрке, чтобы сыграть в Лиге чемпионов. Для скромной команды опередить «Тоттенхэм» и «МЮ» в турнирной таблице — огромный успех, на который вряд ли всерьёз рассчитывали «львы». После 30 матчей они находятся на четвёртой строчке в таблице, набрав 59 очков.

«Астон Вилла» отлично играет дома в этом сезоне, а на выезде её результаты несколько хуже. Кроме того, подопечные Эмери в последнее время слабо сопротивляются прямым конкурентам. Они уступили «МЮ» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:4). Да и Гвардиоле нужны три очка, иначе шансы защитить титул улетучатся. Рассмотрим ставку на победу «Ман Сити» с форой (-1.5) за коэффициент 1.75.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ман Сити» — «Астон Вилла» 3 апреля 2024 года

У Гвардиолы больше нет права на ошибку, если он хочет выиграть титул АПЛ. «Астон Вилла» сдала под занавес сезона и вряд ли сумеет построить такую же плотную оборону, как Микель Артета. В этом плане весьма показательны поражения «львов» во встречах с «МЮ» и «Тоттенхэмом». Поэтому наша ставка на победу «Ман Сити» с форой (-1.5).

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 1.75.