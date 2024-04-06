«Шеффилд Юнайтед» — «Челси». Коул Палмер проделает фантастическую работу

Англичанин прогрессирует быстрыми темпами. Ещё один матч, в котором многое зависит от него.

7 апреля состоится матч 32-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Челси». Начало игры — в 19:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «синих» можно с коэффициентом 1.42. Шансы «клинков» оценили в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Челси» 7 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Шеффилд Юнайтед» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Челси» (07.04.2024)

Любая команда рано или поздно переживает как взлёты, так и падения. «Синие» очень долго находятся во второй стадии. Быть может, сейчас начался подъём? 7 апреля в матче 32-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» будет принимать «Челси» на стадионе «Брэммел Лэйн». Начало игры – в 19:30 мск.

Не многим командам, поднявшимся в английскую Премьер-лигу, повезло закрепиться в ней. Подопечные Криса Уайлдера точно не из их числа. «Клинки» занимают последнее место в турнирной таблице первенства, отставая от спасительной 17-й строчки на 10 очков. Неужели уже всё решено?

«Шеффилд Юнайтед» сдаваться точно не намерен. В минувшем матче он проиграл на «Энфилде» «Ливерпулю» со счётом 1:3. Единственный забитый мяч «клинков» стал автоголом. Они держались вплоть до 76-й минуты, пытались спасти ничейный результат. Но не хватило выносливости и характера. В итоге «красные» забили ещё два мяча, поставив точку в игре.

Безвыигрышная серия «клинков» насчитывает шесть матчей. За это время они потерпели два крупных поражения – во встречах с «Арсеналом» (0:6) и «Брайтоном» (0:5). Все старания защитников «Шеффилд Юнайтед» проходят впустую. В пяти из шести этих игр подопечные Криса Уайлдера пропускали минимум два мяча.

Мало положительных моментов можно было вспомнить болельщикам «Челси» после того, как клуб продал Роман Абрамович. Новые владельцы толком не понимают, в каком направлении нужно двигаться, просто вливая большие деньги в трансферы. Начался сезон вновь плохими результатами, критикой и отставанием от топ-5.

Увольнять Маурисио Почеттино никто не спешил. Как оказалось, это было правильным решением. Аргентинский специалист, кажется, добился своего. Команда встала на путь прогресса. В минувшем матче с «Манчестер Юнайтед» «синие» совершили невероятный камбэк. Проигрывая к 90+10-й минуте со счётом 2:3, «аристократы» получили право пробить пенальти и установили равенство на табло.

Около минуты им потребовалось, чтобы забить ещё один гол и выйти вперёд – 4:3. Автором хет-трика и главным героем встречи стал купленный в межсезонье у «Ман Сити» 21-летний Коул Палмер. Именно он стал лидером и самым заметным игроком в составе «синих». До встречи с «красными дьяволами» он стал автором дубля в ворота «Бёрнли» (2:2).

Общая результативная серия Коула насчитывает четыре матча. На этом отрезке он записал на свой счёт семь голов. Всего же подопечные Почеттино не проигрывают шесть встреч кряду в АПЛ. Несмотря на такой рывок, шансов побороться за попадание в топ-5 практически нет. Отставание от «Тоттенхэма» составляет 14 очков.

«Челси» не проигрывает шесть последних матчей во всех турнирах. Но он по-прежнему плох в защите, хотя заметно прибавил в атаке. В каждой из этих игр «синие» пропускали минимум два гола, но и забивали не меньше. Проще говоря, ставка на обе забьют больше 1.5 мяча сыграла в каждой из этих встреч. Но хватит ли у «Шеффилд Юнайтед» сил на два гола?

Думаем, вряд ли, но благодаря поддержке домашних трибун и мотивации выйти за пределы зоны вылета наиграть на один забитый мяч «клинки» могут. Мы рекомендуем поставить на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 1.88. Эта ставка выглядит наиболее перспективной, с учётом крутой результативности «синих» и их беспомощности в обороне.

Прогноз и ставки на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Челси» 7 апреля 2024 года

«Клинки» в глубине души таят надежду на спасение и сохранение прописки в АПЛ. Домашние трибуны будут гнать их вперёд, но хватит имеющихся сил и ресурсов максимум на один гол. В свою очередь, «синие» после впечатляющей волевой победы в игре с «МЮ» и прогресса Коула Палмера могут забить гораздо больше, но защита остаётся ахиллесовой пятой «аристократов». Поэтому мы предлагаем ставку на очередную результативную игру в исполнении лондонцев.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.88.