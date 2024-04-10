«Брюгге» — ПАОК. Оздоев берёт новые вершины

11 апреля состоится матч 1/4 финала Лиги конференций «Брюгге» — ПАОК. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу чёрно-синих можно с коэффициентом 1.71. Шансы греческого клуба оцениваются в 4.65. На ничью дают коэффициент 3.94.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Лиги конференций «Брюгге» — ПАОК 11 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Брюгге» — ПАОК получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций «Брюгге» — ПАОК (11.04.2024)

Игра 1/4 финала Лиги конференций «Брюгге» — ПАОК начнётся 11 апреля на стадионе «Ян Брейдель». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Магомед Оздоев явно был удовлетворён результатом жеребьёвки. Бельгийский «Брюгге» в качестве соперника его порадовал. В интервью россиянин оптимистично оценил шансы ПАОКа пройти в полуфинал и назвал чёрно-синих идеальным вариантом.

Теперь осталось подкрепить свои слова делом. «Двуглавые орлы Севера» выиграл три из четырёх последних матчей во всех турнирах. Особенно стоит выделить линию нападения, ведь на этом отрезке чёрно-белые забили 13 мячей. Внёс в этот результат вклад и Оздоев. В минувшей встрече именно гол Магомеда принёс ничью команде во встрече с АЕКом (2:2).

В этом сезоне ПАОК заслуживает высокой оценки. Команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Греции. Хотя конкуренция высокая, но шансы у чёрно-белых выиграть титул определённо есть. Кроме того, клуб повторил своё достижение 2022 года, добравшись до стадии 1/4 финала Лиги конференций, и вполне способен поднять планку до полуфинала.

На этом фоне довольно странно выглядела информация источников, сообщающих о намерении руководства ПАОКа пригласить на должность главного тренера бывшего наставника «Краснодара» Владимира Ивича. Довольно оперативно отреагировали официальные лица клуба и высказали недоумение по поводу подобного сценария развития событий.

Нынешний главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу хорошо справляется со своими обязанностями. Его подопечные играют в атакующей манере и результативно, но при этом не в ущерб стратегическим целям клуба в греческой Суперлиге и Лиге конференций.

«Брюгге» также проводит хороший сезон. Команда ведёт борьбу за титул чемпиона Бельгии и вышла в четвертьфинал Лиги конференций. У чёрно-синих довольно молодой состав, в котором есть несколько перспективных игроков, уже находящихся на заметке у скаутов европейских топ-клубов.

Нужно отметить влияние на игру команды Симона Миньоле — это опытнейший голкипер, который в своё время выступал за «Ливерпуль». 36-летний футболист является важной частью линии обороны «Брюгге», его участие в грядущей встрече под вопросом из-за травмы.

У Луческу сильная команда в плане позиционного нападения, которая много забивает. В то же время чёрно-белым часто не хватает концентрации в обороне, что приводит к грубым ошибкам. Поэтому рассмотрим ставку на тотал больше 2.5 мяча и «обе забьют» за 2.19.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Лиги конференций «Брюгге» — ПАОК 11 апреля 2024 года

ПАОК в последних встречах много забивал, но в обороне часто допускал ошибки. «Брюгге» свойственны такие же проблемы. Результаты последних встреч соперников подтверждают наше предположение, что будет забито не менее трёх мячей, ведь оборона у команд пребывает в слабом состоянии.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.19.