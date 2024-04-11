«Бетис» — «Сельта». Дела Пеллегрини идут под откос

12 апреля состоится матч 31-го тура Примеры «Бетис» — «Сельта». Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «белых» можно с коэффициентом 2.10. Шансы «небесных» оценили в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бетис» — «Сельта» 12 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Бетис» — «Сельта» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют «белые», сыграет коэффициент 1.22. Гол «небесных» доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура Примеры «Бетис» — «Сельта» (12.04.2024)

31-й тур чемпионата Испании 12 апреля будет открывать матч между «Бетисом» и «Сельтой». Пройдёт он на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало игры – в 22:00 мск. Последнее время в очных встречах удача на стороне «небесных», но до этого преимуществом владели «белые».

«Бетис» на протяжении длительного времени борется за попадание в зону еврокубков. Кажется, силы покидают команду, о чём не сложно догадаться по результатам. Подопечные Мануэля Пеллегрини проиграли четыре последние встречи, пропустив в общей сложности 10 мячей. Шансы сыграть хотя бы в Лиге конференций в следующем сезоне тают на глазах.

«Белые» уступили «Атлетико» (1:2), «Вильярреалу» (2:3), «Райо Вальекано» (0:2) и «Жироне» (2:3). Плохи дела в защите. Предугадать причину сложно. Никаких серьёзных травм в линии обороны у «Бетиса» не случилось. Просто в один момент просели результаты. Помочь может только опыт Пеллегрини. Он должен найти выход из сложившейся ситуации.

У «Сельты» совершенно другие заботы. Команда борется за выживание, занимая 17-е место в турнирной таблице. «Кельты» всего лишь в трёх очках от зоны вылета. Видимо, у них мотивация сильнее, чем у «Бетиса», потому что последние результаты подопечных Клаудио Хиральдеса выглядят гораздо привлекательнее.

Подгоняет «небесных» и тот факт, что одна осечка — и команда может быстро поменяться местами в таблице с «Кадисом». «Сельта» проиграла только один из пяти последних матчей. На этом отрезке она одержала две очень тяжёлые победы в играх с «Альмерией» (1:0) и «Севильей» (2:1).

В первом случае помогло удаление в составе соперника, а во втором – расслабленность красно-белых, упустивших преимущество в один мяч. Вничью «Сельта» сыграла с «Кадисом» (2:2) и «Райо Вальекано» (0:0). Факт – это два основных конкурента в борьбе за выживание в Примере. Игра «небесных» в этих матчах оставляла желать лучшего. Они не смогли выиграть у самых важных соперников в концовке сезона.

Несмотря на такое разное положение в турнирной таблице, последние результаты не указывают на победу хозяев. «Бетис» страдает из-за отсутствия надёжности в обороне в последних встречах. В свою очередь, «Сельта» демонстрирует умение цепляться за результаты. Чего стоит только волевая победа в игре с «Севильей».

К тому же «кельты» не проигрывают «белым» в пяти последних очных встречах, одержав в них четыре победы. Мы считаем, что «Сельта» сможет оказать достойное сопротивление. Однако, несмотря на плохую игру в защите, «Бетис» редко покидает поле без голов. Мы предлагаем поставить на «обе забьют» за 1.80. Такой исход выглядит наиболее вероятным. Ожидаем равный футбол.

Прогноз и ставки на матч «Бетис» — «Сельта» 12 апреля 2024 года

Подопечные Пеллегрини утратили стабильность, стали много пропускать и проиграли четыре последние встречи. «Кельты» не смогли выиграть у основных конкурентов в борьбе за выживание, но в минувших пяти матчах потерпели только одно поражение. Воля к победе и характер у них точно есть. Мы предвкушаем равный футбол в исполнении этих команд и предлагаем ставку на обмен голами.

Ставка: обе забьют за 1.80.