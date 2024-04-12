«Мальорка» — «Реал». Мадридцам нужна пауза перед Лигой чемпионов

«Сливочные» и без того уверенно лидируют в чемпионате Испании. Есть повод перевести дух перед ответным матчем в еврокубках.

13 апреля состоится матч 31-го тура Примеры «Мальорка» — «Реал». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 1.77. Шансы «островитян» оцениваются в 4.80. На ничью дают коэффициент 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч 31-го тура Примеры «Мальорка» — «Реал» Мадрид 13 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Мальорка» — «Реал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура Примеры «Мальорка» — «Реал» Мадрид (13.04.2024)

Приближается к развязке сезон в чемпионате Испании. Игра 31-го тура Примеры «Мальорка» — «Реал» начнётся 13 апреля на стадионе «Иберостар». Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск.

Мадридский «Реал» на этой неделе провёл тяжелейший матч с «Ман Сити» в ЛЧ. Результативная ничья со счётом 3:3 стала справедливым итогом. Защита оказалась слабым звеном «сливочных», и в решающий момент не выдержали нервы у голкипера Андрея Лунина, который допустил грубую ошибку.

Тем не менее лидеры нападения «Реала» Винисиус Жуниор и Родриго играли хорошо и доставили много проблем обороне «горожан». Классный гол забил Вальверде. Интрига перед ответной встречей сохранилась. Теперь «сливочным» нужно быстро переключить своё внимание на Примеру.

Дела в этом сезоне в чемпионате Испании у подопечных Карло Анчелотти складываются прекрасно. «Реал» находится на первом месте с 75 очками. У «сливочных» довольно комфортное преимущество в восемь очков перед ближайшим преследователем в лице «Барселоны».

«Реал» проиграл в Примере всего один раз. Подобная неприятность настигла подопечных Анчелотти в сентябре прошлого года. Они уступили в мадридском дерби «Атлетико» со счётом 1:3. Неудача не смутила «сливочных», и они без особых проблем идут навстречу очередному чемпионскому титулу.

Стоит отметить вклад в успех команды Джуда Беллингема. Как-то уже и не принято вспоминать, что англичанин проводит первый сезон в Мадриде. Настолько он органично вписался в команду и адаптировался в Примере. Полузащитник забил уже 16 мячей в этом сезоне Ла Лиги и вместе с Артёмом Довбиком из «Жироны» и Анте Будимиром из «Осасуны» делит первое место в споре лучших бомбардиров.

«Мальорка» недавно уступила в финале Кубка Испании «Атлетику» из Бильбао — 1:1 (2:4 пен.). «Островитяне» хорошо подготовились к решающей игре и провели её достойно. Дани Родригес открыл счёт, однако удержать победу подопечным Хавьера Агирре не удалось. Разочарование, конечно же, огромное, но у них была практически неделя на восстановление.

Предаваться унынию «Мальорке» категорически нельзя, поскольку от зоны вылета команду отделяет всего шесть очков. После 30 матчей «островитяне» находятся на 15-м месте в турнирной таблице с 31 очком. Отметим, что они забили всего 25 мячей, но в какой-то мере выручает надежная оборона — 35 пропущенных голов.

«Мальорка» хорошо защищается и в последних пяти играх во всех турнирах пропустила всего два мяча. Во встрече с «Реалом» Агирре вряд ли откажется от привычной оборонительной схемы и будет рассчитывать на контратаки. «Сливочные» выложились на 100% в матче с «Ман Сити» и могут быть в неоптимальном состоянии. Рассмотрим ставку на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.78.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Мальорка» — «Реал» Мадрид 13 апреля 2024 года

Во встрече первого круга «Реал» победил со счётом 1:0, лишь во втором тайме найдя слабое звено в защите «островитян». С тех пор «Мальорка» только прибавила в надёжности, а мадридцы провели довольно сложный матч с «Ман Сити», затратив много сил. Мы предполагаем, что в какой-то мере сценарий недавней очной игры повторится и не будет больше двух забитых мячей. Тратить лишние ресурсы перед Лигой чемпионов гости не станут.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.78.