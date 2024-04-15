«Вашингтон» — «Бостон». Овечкин себя не щадит

Капитан «столичных» бросается под шайбы и борется до конца. Он жертвует всем ради путёвки в плей-офф.

16 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Бостон». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Брюинз» в основное время можно с коэффициентом 1.95. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Бостон» 16 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Бостон» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.95. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» (16.04.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

До завершения регулярного чемпионата осталось совсем мало времени. В Восточной конференции идёт упорная борьба за выход в плей-офф. 16 апреля на льду «Кэпитал Уан-Арены» померяются силами один из претендентов на уайлд-кард «Вашингтон» и «Бостон». Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Обыграв «Тампа-Бэй» (4:2), «Вашингтон» снова вернулся в число главных претендентов на уайлд-кард. Терять очки в оставшихся двух матчах регулярного чемпионата ему нельзя ни в коем случае. Конкуренты дышат в спину. Они только и ждут, что подопечные Спенсера Карбери оступятся.

Под занавес сезона «столичные» угодили в чёрную полосу. Они потерпели шесть поражений подряд, а затем с трудом и не без везения обыграли «Детройт» (2:1), но вновь проиграли — «Баффало» (2:4). Команда демонстрировала невнятную игру, допускала грубые ошибки и выглядела уязвимой.

Во встрече с «Тампа-Бэй» подопечные Карбери показали себя совсем с другой стороны. Они держали высокий темп на протяжении всех 60 минут, боролись за каждую шайбу, хорошо оборонялись и сохраняли дисциплину. За всю игру «Кэпиталз» только на две минуты оставались в меньшинстве.

В обороне отрабатывали все, в том числе Александр Овечкин. В самой концовке он пришёл на выручку Чарли Линдгрену, бросившись под шайбу. Когда капитан играет с такой самоотдачей и думает о команде, это воодушевляет. Россиянин отложил погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Всеми силами он старается вытащить «Кэпиталз» в плей-офф.

Заброшенная Александром во встрече с «Детройтом» шайба стала победной и рекордной. 38-летний нападающий — первый хоккеист в истории НХЛ, который провёл 18 сезонов с 30+ голами. Если Овечкин входит во вкус, заброшенные шайбы начинают сыпаться пачками. Не так давно в пяти матчах он забросил восемь шайб.

У «Бостона» мотивации не меньше, чем у «Вашингтона». Да, он давно гарантировал себе выход в плей-офф, но подопечные Джима Монтгомери претендуют ещё на победу в регулярном чемпионате и Атлантическом дивизионе. Просто так дарить соперникам очки они точно не собираются.

В последнем матче «Брюинз» обыграли «Питтсбург» (6:4), который не менее заряжен, чем «Вашингтон». Во встрече с «пингвинами» порадовали результативностью лидеры «Бостона» — Брэд Маршан и Давид Пастрняк. Канадец забросил одну шайбу, а чешский форвард отдал две результативные передачи.

На последнем отрезке сезона «Бостон» стал демонстрировать более открытый хоккей. Надёжность оборонительной линии снизилась, но зато повысилась результативность. Помимо Маршана и Пастрняка, отличную форму набрали Дэнтон Хайнен и Павел Заха.

Хайнен в последних девяти встречах забросил четыре шайбы и отдал столько же голевых передач, а Заха за этот же отрезок времени набрал 11 очков (3+8) по системе «гол+пас». Заключить пари на то, что в грядущем матче сыграет ТБ 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

Шесть из девяти последних очных встреч ознаменовались данным исходом. Выявить фаворита в грядущей игре, на наш взгляд, не представляется возможным. Матч с «Тампа-Бэй» внушает уверенность, что «Вашингтон» встал на путь исправления. Однако «Бостон» настроен решительно.

К предстоящему матчу «Кэпиталз» подходят в ослабленном виде. Во встрече с «Лайтнинг» получил травму ведущий защитник Ник Дженсен. В какой-то момент за его здоровье стало страшно. К счастью, обошлось без ужасных последствий, но Ник Дауд всё равно накостылял обидчику за сокомандника, а затем ещё и записал на свой счёт гол.

Овечкина тоже здорово разозлила и встряхнула травма сокомандника. Россиянин активно вёл борьбу и шёл в атаку с особым рвением. В оставшихся до конца сезона матчах «столичные» наверняка будут выступать именно так — выкладываясь на полную за угодившего в лазарет Дженсена и ради плей-офф.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Бостон» 16 апреля 2024 года

«Вашингтон» заряжен. Поддержка родных трибун, мотивация в виде борьбы за выход в плей-офф и травма Дженсена разжигают огонь в глазах его хоккеистов. «Бостону» менее принципиален результат, но списывать его со счетов тоже не стоит. У «Брюинз» отличный подбор игроков, шикарные результаты на дистанции и тоже есть стимул. Думаем, сыграет верх по голам. Обе команды часто пропускают, последние матчи с их участием получились результативными, да и история очных встреч только за.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.85.