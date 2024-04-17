«Марсель» — «Бенфика». Ди Мария поставит точку

18 апреля состоится матч 1/4 финала Лиги Европы «Марсель» — «Бенфика». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу провансальцев можно с коэффициентом 2.39. Шансы лиссабонцев оцениваются в 2.85. На ничью дают коэффициент 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Лиги Европы «Марсель» — «Бенфика» 18 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Марсель» — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Марсель» — «Бенфика» (18.04.2024)

Ответная игра 1/4 финала Лиги Европы «Марсель» — «Бенфика» начнётся 18 апреля в Марселе на стадионе «Велодром». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

«Марсель» абсолютно по делу уступил первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Бенфике» (1:2). «Орлы» полностью владели инициативой, были активны в атаке и заставляли оборону провансальцев работать на максимуме. Вот только в подобном режиме защита постоянно проваливалась, оставляя свободные зоны.

«Бенфика» на решающем отрезке сезона не в оптимальном состоянии, поэтому забила дважды, не реализовав ещё две-три хорошие голевые ситуации. По сути единственная оплошность обороны «орлов» привела к выходу Пьер-Эмерика Обамеянга один на один с голкипером, и опытный форвард «Марселя» свой шанс не упустил, забив важный мяч.

Таким образом, у провансальцев остались шансы на выход в полуфинал Лиги Европы. Тем не менее текущая форма команды ставит их под сомнение. Дело в том, что «Марсель» проиграл пять последних матчей во всех турнирах. И результат катастрофический, да и сама игра вызывает только негативные эмоции у болельщиков.

Провансальцы находятся на девятом месте в турнирной таблице Лиги 1 и не попадают в зону еврокубков.

Объяснение системному кризису лежит на поверхности — 70-летний специалист Жан-Луи Гассе стал третьим по счёту наставником команды в этом сезоне. Болельщики и клуб рассчитывали на его опыт, но результаты только разочаровывают.

«Марселю» откровенно повезло, что в хорошей форме находится Пьер-Эмерик Обамеянг. 34-летний нападающий забил 25 мячей и сделал девять результативных передач во всех турнирах. Весьма вероятно, что от него и будет исходить главная угроза обороне «Бенфики».

Любопытно, что дома в этом сезоне «Марсель» всё равно представляет собой грозную силу и уступил в матчах Лиги 1 только «ПСЖ» (0:2). Клуб победил в восьми встречах из 14, а пять завершились вничью. При этом бело-голубые надёжны на своём поле и пропустили всего девять мячей. В этом есть заслуга бывшего игрока «Спартака» Самуэля Жиго.

Вряд ли довольна ситуацией в этом розыгрыше чемпионата Португалии «Бенфика». Недавно она уступила главному конкуренту «Спортингу» (1:2) и позволила сопернику удержать первое место, увеличив отрыв до четырёх очков. Отыграть такое преимущество будет сложно, поскольку «львы» провели на один матч меньше.

Тем не менее «Бенфика» вполне может рассчитывать на выход в полуфинал Лиги Европы, поскольку в первом матче намного превосходила соперника. Атака в полном порядке, и держит уровень Ди Мария. Аргентинец забил 15 мячей и сделал 11 результативных передач во всех турнирах. Он мотивирован и будет представлять опасность для соперника.

«Марсель» слабо играет в последнее время и путей выхода из кризиса, судя по всему, не видит. Дома провансальцы обороняются хорошо, но им нужно атаковать и раскрывать зоны, что крайне опасно в матче с быстрой, умеющей классно контратаковать «Бенфикой». Да и защита у португальского клуба вполне надёжная, поэтому рассмотрим ставку на то, что «орлы» выиграют с форой (0), за 2.10.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Лиги Европы «Марсель» — «Бенфика» 18 апреля 2024 года

Результат первой встречи предоставляет «Бенфике» играть по удобному сценарию — контратаковать на свободном пространстве. Учитывая кризис «Марселя» и его проблемы в обороне, подопечные Роджера Шмидта наверняка создадут и реализуют пару голевых моментов. Мы предполагаем, что «орлы» выиграют, но подстрахуемся форой.

Ставка: победа «Бенфики» с форой (0) за 2.10.