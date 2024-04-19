«Унион» — «Бавария». Кейн и Тухель сохранили мотивацию

20 апреля состоится матч 30-го тура Бундеслиги «Унион» — «Бавария». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.60. Шансы берлинцев оцениваются в 5.25. На ничью дают коэффициент 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 30-го тура Бундеслиги «Унион» — «Бавария» 20 апреля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Унион» — «Бавария» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги «Унион» — «Бавария» (20.04.2024)

Решающий этап наступил в чемпионате Германии. Игра 30-го тура Бундеслиги «Унион» — «Бавария» запланирована на 20 апреля. Встреча пройдёт в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай». Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск.

«Унион» проводит довольно слабый сезон, который оживляло только участие в Лиге чемпионов. Лавров никаких берлинцы в этом турнире не снискали, заняв последнее место в группе С в компании с мадридским «Реалом», «Наполи» и «Брагой», но неплохо заработали на призовых. Тем не менее дополнительная нагрузка отрицательно сказалась на конкурентоспособности «железных» в Бундеслиге.

Кризис на старте сезона вынудил руководство принять крайние меры и назначить главным тренером Ненада Бьелицу. Хорватский специалист переформатировал команду, но результаты до сих пор нестабильные.

После 29 матчей «железные» занимают 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 29 очков. Вот только текущая ситуация совершенно не гарантирует «железным» спокойный финиш в чемпионате Германии.

Находящийся в зоне переходных матчей «Майнц» отстаёт всего на три очка, поэтому борьба будет идти долго.

Главная проблема «Униона», которую никак не удаётся решить Бьелице — это низкая результативность команды. Только 25 мячей забили его подопечные в 29 встречах чемпионата Германии. Получается, что в среднем берлинцы забивали меньше гола за игру. В Бундеслиге только у «Кёльна» дела в атаке обстоят хуже — 23.

«Бавария» обыграла лондонский «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счётом 1:0 и прошла в полуфинал. Томас Тухель выстроил надёжную оборону, детально разобрал схему «канониров» и нейтрализовал нападение соперника, что и заложило основу отличному результату.

Теперь наставнику «красных» предстоит посостязаться в тактической хитрости с Карло Анчелотти, поскольку именно «Реал» стал следующим соперником «Баварии» в Лиге чемпионов. Положительный результат и хорошая игра мюнхенцев с «Арсеналом» сбавили негативный фон, который довлел над командой. Появилась перспектива пройти в финал Лиги чемпионов и спасти сезон.

В Бундеслиге «Бавария» оказалась не в силах остановить победное шествие «Байера» под управлением Хаби Алонсо к чемпионскому титулу. Мюнхенцы находятся на втором месте в турнирной таблице, набрав 63 очка. Столько же у «Штутгарта», но «красные» опережают конкурента по дополнительным показателям. Пропустить вперёд ещё и «швабов» — это уже серьёзный удар по имиджу.

«Красные» хорошо сыграли с «Арсеналом», особенно в защите. Практически не было ошибок, и надёжен был голкипер Мануэль Нойер. Гарри Кейн забил в этом сезоне Бундеслиги уже 32 мяча и вряд ли оставил в покое идею превзойти рекорд Роберта Левандовского (41). Классом мюнхенцы намного выше «Униона». Изучим ставку на победу «Баварии» всухую за 2.99.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Унион» — «Бавария» 20 апреля 2024 года

«Бавария» собралась на решающий отрезок сезона и с «Арсеналом» сыграла достойно. Тухель нашёл схему, в которой не только полностью раскрывается атакующий потенциал команды, но и в обороне появилась надёжность. «Унион» плохо играет в нападении и мало забил в этом сезоне. Отсюда наша ставка на победу мюнхенцев всухую.

Ставка: победа «Баварии» всухую за 2.99.