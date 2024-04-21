«Милан» — «Интер». Индзаги досрочно оформит чемпионство

«Нерадзурри» выиграют Серию А за семь туров до конца сезона. Победа в миланском дерби гарантирует им юбилейный трофей.

22 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Интер». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «нерадзурри»: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.00. Успех «россонери» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» — «Интер» 22 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Милан» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют «россонери», сыграет коэффициент 1.37. Гол «нерадзурри» доступен с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Интер» (22.04.2024)

22 апреля состоится одно из самых значимых футбольных событий — миланское дерби. Когда встречаются «Интер» и «Милан» — это всегда интересно, но у предстоящего матча особый контекст. Если «нерадзурри» выиграют, то досрочно станут победителями чемпионата Италии.

«Милан» такой расклад совсем не устраивает. Если уж «змеям» суждено выиграть Серию А, то пусть хотя бы не во встрече с ним. «Россонери» и сами не так давно становились обладателями скудетто — в позапрошлом сезоне. Поражение в грядущем матче будет для них вдвойне обидным.

Текущий сезон складывается для подопечных Стефано Пиоли неудачно. Они вылетели из всех турниров и очень сильно отстают от «Интера» в первенстве — на целых 14 очков. Если бы «Ювентус» не опустил руки после поражения в матче 23-го тура с «нерадзурри» (0:1), «россонери» наверняка располагались бы на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии.



У «дьяволов» стали возникать очень большие проблемы в матчах с равными и превосходящими их по силе соперниками. Недавно подопечные Пиоли вылетели из Лиги Европы, уступив на стадии 1/4 финала «Роме» (0:1 и 1:2). Интересно, что бо́льшую часть ответной встречи они провели в большинстве. На 31-й минуте схлопотал красную карточку защитник римлян Зеки Челик.

Ни численное преимущество, ни богатый опыт и мастерство Оливье Жиру, ни связка Тео Эрнандеса и Рафаэла Леау, ни тактическое мышление Стефано Пиоли не помогли даже хотя бы зацепиться за ничью. Клуб совсем позабыл, что такое менталитет победителя. Он стал всё чаще демонстрировать невнятную игру и терпеть безвольные поражения.

В Серии А «Милан» проиграл «Монце» (2:4), «Аталанте» (2:3), «Удинезе» (0:1), «Ювентусу» (0:1) и как раз «Интеру» (1:5). В дерби «россонери» чаще владели мячом и больше времени провели времени в нападении. Только какой в этом прок, если «нерадзурри» атаковали гораздо опаснее и забили в пять раз больше?

Для «Интера» выиграть предстоящую встречу не менее важно и интересно, чем для «Милана» — избежать поражения. Когда ещё, если не во встрече с принципиальным соперником нужно досрочно становиться чемпионом Италии? Для «змей» победа в первенстве станет юбилейной — 20-й.

Симоне Индзаги проделал очень впечатляющую работу. За годы, проведённые в «Интере», он создал команду с отменным взаимопониманием и фантастическим костяком лидеров. Отдельного внимания заслуживают Ян Зоммер, Федерико Димарко, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян и капитан — Лаутаро Мартинес.

Другие футболисты «змей» играют важную роль, но вышеперечисленные делают результат. Голкипер невероятно надёжен. Защитник и хавбеки отдают настолько филигранные проникающие передачи, что возникает ощущение, будто соперники играют вовсе без защиты. Нападающий, в свою очередь, хладнокровно реализует моменты и помогает в развитии атак.

К статистике каждого из них по отдельности переходить не будем. Гораздо показательнее общие цифры. Подопечные Симоне Индзаги проиграли только 1 из 32 матчей в чемпионате Италии, а также пять раз сыграли вничью. За этот период они пропустили всего лишь 17 мячей, а забили целых 77.

Бо́льшую часть очков «змеи» потеряли в первой половине сезона. У них не возникло серьёзных проблем ни с «Ромой» (1:0 и 4:2), ни с «Аталантой» (2:1 и 4:0). Трудности были лишь с проводящей фантастический сезон «Болоньей». «Нерадзурри» вылетели из Кубка Италии, уступив ей на стадии 1/8 финала — 1:1 (0:1 д. вр.). Однако во встрече 28-го тура первенства они на выезде победили и красно синих, со счётом 1:0.

Ещё «Интер» выиграл Суперкубок Италии, победив «Лацио» (3:0) и «Наполи» (1:0). Для Индзаги победа стала пятой в турнире в качестве наставника. Чаще него обладателем данного трофея не становился ни один тренер. Самое время пополнить коллекцию ещё одним титулом. П2 принимается с коэффициентом 2.00.

Во всех пяти последних очных встречах «Милан» потерпел поражения, причём дважды он проиграл с разгромным счётом. В этот раз расклад сил также не на стороне «дьяволов».

«Россонери» подходят к встрече с важными кадровыми потерями и с негативным эмоциональным фоном. Во-первых, встречу пропустят Пьер Калюлю и Малик Тшау. Один защитник травмирован, другой не сможет сыграть из-за перебора жёлтых карточек. Во-вторых, после вылета из Лиги Европы появилась информация об увольнении Стефано Пиоли по окончании сезона.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Милан» — «Интер» 22 апреля 2024 года

Градус миланского дерби очень высок, но фаворит очевиден. У «Милана» хуже атмосфера в раздевалке и результаты встреч с сильными соперниками. Стараний ведущих футболистов «россонери» регулярно оказывается недостаточно, в то время как лидеры «нерадзурри» пребывают на подъёме и делают разницу.

Ставка: победа «Интера» за 2.00.