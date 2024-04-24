Экспресс на РПЛ с коэффициентом 8.06: «Краснодар» не дождётся осечки «Зенита»

24 апреля стартуют матчи перенесённого 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Нас ждёт много интересного. Например, попытка «Оренбурга» взять реванш у «Динамо», допустит ли осечку «Зенит». И если да, то сможет ли «Краснодар» ею воспользоваться? Попробуем ответить на эти вопросы. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.06 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо»

Обе команды демонстрируют стремление к более высоким результатам, что делает предстоящий матч особенно интересным. Исходя из статистики, можно заметить, что «Динамо» имеет небольшое преимущество в последних встречах. Однако «Оренбург» играет на своём поле, что традиционно укрепляет позиции.

Исходя из последних пяти матчей, оренбуржцы показывают переменчивые результаты — идут с тремя победами и двумя поражениями. Впрочем, минувшая встреча с «Зенитом» завершилась лишь минимальным поражением, что говорит о высокой конкурентоспособности. В свою очередь, «Динамо» выглядит более убедительно, одержав две победы подряд и забив по четыре мяча в каждой из этих встреч. Это свидетельствует о хорошем игровом тонусе команды на данный момент.

Особое внимание стоит уделить очным встречам между этими соперниками. «Динамо» выиграло последний матч в Кубке России со счётом 4:2, что может добавить уверенности игрокам. «Оренбург» наверняка захочет воспользоваться преимуществом домашней арены и взять реванш, в то время как «Динамо» постарается продолжить свою победную серию.

Исходя из этого, мы предполагаем, что забьют обе команды, так как они приложат максимум усилий, чтобы заработать важные очки в борьбе за более высокие позиции в турнирной таблице. С мотивацией проблем возникнуть не должно. Коэффициент — 1.55.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Локомотив»

«Пари Нижний Новгород» не может похвастаться стабильностью в последних матчах, потерпев серию поражений. В минувших встречах нижегородцы проиграли «Динамо» со счётом 1:4, «Оренбургу» (1:3), «Балтике» (0:2) и «Краснодару» (3:4). Единственная победа за последние пять матчей пришлась на игру с «Рубином», но и она не говорит о том, что команда Сергея Юрана в порядке.

С другой стороны, «Локомотив» показывает чуть более уверенную игру, чем соперник. Несмотря на недавний ничейный результат во встрече с «Рубином» и поражение в игре с «Уралом» в Кубке России, команда Михаила Галактионова демонстрировала свою конкурентоспособность, сыграв вничью с ЦСКА и одержав победу в матче с «Ахматом».

В очных встречах «Локомотив» чаще оказывался сильнее, что также добавляет уверенности в его потенциале к предстоящей встрече. Особенно учитывая последнюю игру в Нижнем Новгороде, которая завершилась победой «Локомотива» с разгромным счётом 4:0.

Исходя из всего вышесказанного, прогноз на матч следующий: «Локомотив» использует свои шансы и выиграет у «Пари НН». Вероятный счёт матча 2:1 в пользу железнодорожников. Ключевыми факторами станут опыт команды и её более эффективная атака, которая и принесёт победу. Поставить на победу москвичей можно за 2.00.

Прогноз на матч «Зенит» — «Рубин»

«Зенит», выступая дома, показывает хорошие результаты в последних играх. Он одержал победы в матчах с «Оренбургом» и «Балтикой», а также сыграл вничью со «Спартаком». Эти результаты свидетельствуют о высоком уровне игры петербургской команды и её стремлении удерживать лидирующие позиции в турнирной таблице.

«Рубин», напротив, имеет более неустойчивую форму, что подтверждается поражениями в играх с «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Однако нельзя не учитывать ничью в последнем матче с «Локомотивом», что может свидетельствовать о стремлении команды к стабилизации своих показателей и желании набирать очки в каждом туре. Особенно учитывая, как здорово казанцы шли в первой части сезона.

Также стоит упомянуть историю очных встреч между соперниками, в которых «Зенит» часто оказывался сильнее, включая разгромную победу в Казани со счётом 3:0 в сентябре прошлого года. Однако и «Рубин» имеет в своём активе победу в игре с сине-бело-голубыми, что делает предстоящую встречу менее предсказуемой.

Исходя из текущего состояния команд, их мотивации и истории очных встреч, можно предположить, что «Зенит», имея преимущество домашнего поля и более уверенную игру в последних матчах, является фаворитом. Прогнозируется победа «Зенита» с форой (-1) за 1.53.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Балтика»

Анализируя последние игры «Краснодара», стоит отметить, что он показывает нестабильные результаты. Однако дома смог одержать убедительную победу в матче с «Факелом» со счётом 2:0. Она, вероятно, подстегнёт команду к дальнейшим успехам на своём поле. С другой стороны, «Балтика» непредсказуема. Внушительная победа со счётом 7:1 в игре с «Ахматом» говорит о многом. Как минимум о характере и о том, что команда способна на мощные атакующие действия.

Статистика очных встреч указывает на то, что команды более склонны к ничьим и результативным играм, как было в октябре минувшего года, когда матч завершился со счётом 2:2. Учитывая текущую форму обеих команд, домашнее преимущество «Краснодара» и его стремление догнать «Зенит», можно предположить, что клуб будет настроен решительно. Однако «Балтика» показала, что умеет делать сюрпризы, особенно в атаке, и может доставить немало хлопот защите соперников. Вероятнее всего, матч получится результативным и богатым на голы.

«Краснодар», скорее всего, возьмёт инициативу в свои руки и будет стремиться вести игру, в то время как «Балтика» может надеяться на контратаки и ошибки соперника. Исходя из всего вышеизложенного, наш прогноз на матч следующий: победа «Краснодара» за 1.70. Хозяева поля воспользуются своими шансами и смогут реализовать преимущество домашней арены, но «Балтика» вполне может подпортить нервы. Несмотря на это, итог будет один — победа «быков».

Экспресс на РПЛ, 24 апреля

Ставка 1: обе забьют в игре «Оренбург» — «Динамо» за 1.55.

Ставка 2: победа «Локомотива» в матче с «Пари НН» за 2.00.

Ставка 3: победа «Зенита» во встрече с «Рубином» с форой (-1) за 1.53.

Ставка 4: победа «Краснодара» в матче с «Балтикой» за 1.70.

Общий коэффициент: 1.55 Х 2.00 Х 1.53 Х 1.70 = 8.06.