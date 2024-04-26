«ПСЖ» — «Гавр». Мбаппе — чемпион, а Кузяеву грозит вылет

27 апреля состоится матч 31-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Гавр». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 1.37. Успех тёмно-синих оценён экспертами в 8.80. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Гавр» 27 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «ПСЖ» — «Гавр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Гавр» (27.04.2024)

«ПСЖ» достаточно сделать один шаг для того, чтобы досрочно выиграть чемпионат Франции. Для этого ему необходимо победить в матче 31-го тура первенства «Гавр». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

«ПСЖ» оторвался от догоняющего «Монако» на 11 очков. Выход в полуфинал Лиги чемпионов зарядил его положительными эмоциями и придал уверенности. В последних двух турах в чемпионате Франции красно-синие разгромили «Лион» (4:1) и «Лорьян» (4:1).

Луис Энрике решил не выпускать Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе во встрече с «Лионом». Он посчитал, что футболистам нужно время на восстановления после ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1). Испанец не прогадал. Это решение всем пошло только на пользу.

В матче с «Лорьяном» Мбаппе оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Таким образом, он установил личный рекорд по голам за сезон на клубном уровне. Во всех официальных турнирах в составе парижан он записал на свой счёт 43 мяча. Ещё девять раз он отличился в восьми встречах квалификации на Евро-2024.

Разговоры о переходе Мбаппе в мадридский «Реал» никак не отвлекают Луиса Энрике, команду, да и самого футболиста от дел. Красно-синие преуспевают во всех турнирах. Они проиграли только 4 из 46 матчей во всех официальных турнирах и 11 раз сыграли вничью. За этот период времени забили 114 мячей, а пропустили только 42.

У «Гавра» гораздо меньше ресурсов, чем у парижан, и результаты соответствующие. Клуб располагается в зоне стыковых матчей за право сохранить прописку в элитном дивизионе — на 16-й строчке в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от идущего на безопасном 15-м месте «Метца» составляет одно очко.

Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Лорьяна» составляет два очка. Прогноз на будущее подопечных Луки Элснера неутешительный. Они очень здорово начали сезон, некоторое время даже располагались в верхней части турнирной таблицы. Однако затем воодушевление от выхода в Лигу 1 впервые более чем за 10 лет прошло.

Соперники адаптировались к схеме и замыслам Элснера. Неожиданные по первому времени решения тренера перестали быть эффективными. Ранее его подопечные здорово убегали в свободные зоны, Далер Кузяев казался вездесущим. Универсальность и умение россиянина разгонять атаки давали фору команде.

Несмотря на старания Кузяева, в последних 10 матчах в чемпионате Франции «Гавр» победил только «Тулузу» (1:0), а также сыграл вничью с «Лансом» (1:1). За этот период подопечные Элснера забили всего лишь четыре мяча, но и пропустили сравнительно немного — 14.

Сделать ставку на то, что «ПСЖ» обыграет «Гавр» и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32. В 30 встречах в Лиге 1 тёмно-синие забили всего лишь 27 мячей — меньше только у замыкающего турнирную таблицу «Клермона».

Мотивация в виде борьбы за выживание не помогает подопечным Элснера. На последнем отрезке сезона они проигрывают всем подряд, даже главным конкурентам за сохранение прописки в элитном дивизионе Франции — «Клермону» (1:2), «Нанту» (0:1) и «Метцу» (0:1).

Ещё стоит отметить, что у тёмно-синих большие проблемы с выездами. Они выиграли только 1 из 15 матчей в Лиге 1 в гостях. Хуже подопечных Элснера на выезде выступает опять же только «Клермон».

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Гавр» 27 апреля 2024 года

У «ПСЖ» есть все шансы досрочно оформить чемпионство, выиграв грядущий матч. У него намного лучше комплектация состава, рисунок игры, да ещё и матч состоится на «Парк де Пренс». У «Гавра» наступила чёрная полоса. Он потерял изюминку, стал очень редко забивать. С огромной долей вероятности парижане обыграют тёмно-синих и не пропустят.

Ставка: победа «ПСЖ» всухую за 1.96.