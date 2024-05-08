«Флорида» — «Бостон», второй матч. Бобровский быстро учится

Российский голкипер даст правильную реакцию на 1:5. Второй матч останется за его командой.

9 мая состоится второй матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Бостон». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 1.93. Успех «Брюинз» оценён экспертами в 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Бостон» 9 мая 2024 года

Букмекеры считают, что второй матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Бостон» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.81. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что обе команды забьют с первой по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69.

Анализ и прогноз на второй матч серии «Флорида» — «Бостон» (09.05.2024)

В Национальной хоккейной лиге стартовал второй раунд плей-офф. 9 мая состоятся два матча 1/4 финала Кубка Стэнли. В самом раннем из них на «Амерант Банк Арене» в городе Санрайз «Флорида» примет «Бостон». Первое вбрасывание состоится в 2:30 мск.

Первый матч «Бостон» выиграл с разгромным счётом — 5:1. Джереми Свейман стал одним из главных героев встречи. Он совершил 38 сейвов. У нападающих «Флориды» не нашлось весомых аргументов для голкипера «Бостона». Хотя также стоит отметить, что защитники составили ему хорошее подспорье.

Первая половина встречи осталась за «пантерами». Они даже открыли счёт на 32-й минуте. Автором заброшенной шайбы стал Мэттью Ткачук. Он установил клубный рекорд в розыгрышах Кубка Стэнли. Нападающий отметился результативными действиями в каждом из шести матчей плей-офф…

Только вот пропущенная шайба разозлила «мишек». Несмотря на старания Сергея Бобровского, они перевернули ход матча, забив три гола за семь минут. Сергей Бобровский совершил 24 сейва, но пропустил четыре шайбы. Другую «Бостон» забросил уже в пустые ворота.

Неудачные матчи случаются. Однако обычно Бобровский очень надёжен. Он сыграл особую роль в том, что «Флорида» по итогам прошлого сезона добралась до финала Кубка Стэнли. Есть уверенность, что Сергей ещё проявит себя во всей красе. Он умеет набирать форму по ходу плей-офф.

Пол Морис после 1:5 выразил уверенность в том, что сумеет исправить бо́льшую часть того, что ему не понравилось в первом матче. Бывший наставник магнитогорского «Металлурга» обладает очень богатым опытом выступлений в плей-офф. Он отлично умеет подбирать слова для мотивации подопечных.

Ко второй встрече «Флорида» подходит в качестве явного фаворита. Она может приложить максимум усилий для победы. Ехать в Бостон с 0-2 в серии — это очень рискованно. Для «Брюинз» задача несколько упростилась. Выиграв первый матч, они заготовили отличную почву для дальнейшей борьбы за выход в третий раунд Кубка Стэнли.

На предыдущей стадии турнира «Брюинз» не без труда победили «Торонто». Им пришлось затратить немало сил. Серия затянулась до семи матчей. Многие хоккеисты «Бостона» вымотались. Они нуждаются в отдыхе. Предстоящая встреча — отличная возможность перевести дух.

У «Бостона» очень хорошая глубина состава и есть некоторый запас. Ведут за собой команду Брэд Маршан и Давид Пастрняк, но не меньшее влияние на игру оказывают другие хоккеисты. В первом матче с «Флоридой» Пастрняк и Маршан записали на свой счёт лишь по одной голевой передаче.

«Бостон» классно укомплектован. Однако тренерский штаб во главе с Джимом Монтгомери вряд ли будет форсировать события. Более вероятно, что он предпочтёт поберечь энергию хоккеистов на два домашних матча. В двух последних сериях в плей-офф «Брюинз» проиграли вторые матчи, хотя оба проходили на их домашней арене.

Заключить пари на победу «Флориды» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Подопечным Пола Мориса необходимо в срочном порядке реабилитироваться и исправиться за разгром в первой встрече. Скорее всего, они выступят с особым рвением.

Бобровский может стать тем, кто перевернёт ход серии. Если опытный 35-летний российский голкипер ловит кураж, забить ему становится невероятно сложно. Предстоящий матч — отличный момент для эмоционального подъёма. В нём нужно показать лучшую игру.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Бостон» 9 мая 2024 года

«Флориде» во что бы то ни стало необходимо реабилитироваться за поражение в первом матче. Она должна выступить с куда более высокой концентрацией и желанием. «Бостон» уже выполнил задачу-минимум на первые выездные встречи с «Пантерз». «Брюинз» вполне могут поберечь силы для последующих домашних игр.

Ставка: победа «Флориды» за 1.93.