Чехия — Финляндия. Сборная-хозяйка ЧМ-2024 начнёт с поражения

10 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2024 Чехия — Финляндия. Начало игры — в 21:20 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу чехов можно с коэффициентом 2.50. Шансы финнов оценили в 2.55. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Чехия — Финляндия 10 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч Чехия – Финляндия не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.47. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.85. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.30.

Анализ и прогноз на матч чемпионата мира Чехия — Финляндия (10.05.2024)

10 мая стартует чемпионат мира по хоккею. Пройдёт он в городах Прага и Острава. В одном из матчей группового этапа Чехия на «О2-Арене» будет играть с Финляндией. Начало встречи запланировано на 21:20 мск.

Чехи квалифицировались на ЧМ-2024 на правах страны-хозяйки. Последнее время «народная команда» не может похвастаться стабильностью и хорошими результатами. Например, по итогам Еврохоккейтура она заняла лишь третье место в общей таблице, проиграв конкуренцию Финляндии и Швеции.

Причём начиналось всё здорово, и подопечные Радима Рулика даже выиграли Кубок Карьяла. После этого результаты резко пошли вниз. Чем дальше, тем хуже. На Чешских играх команда осталась с нулём в графе очков, в Хоккейных играх Beijer победила только Швейцарию. Вот с таким настроением подходит сборная к ЧМ-2024.

Причём между официальными турнирами Чехия неплохо себя показала. В товарищеских встречах ей удалось победить дважды Германию (3:0 и 4:2), а также была обыграна Словакия (4:1). Но как только пришло время для Чешских игр, последовала полоса невезения. «Народная команда» уступила поочерёдно Финляндии (1:4), Швеции (0:2) и Швейцарии (1:2).

Тренерский штаб чешской сборной собрал не самый сильный состав. В основном это хоккеисты местных чемпионатов. Среди нападающих выделить можно Лукаша Седлака, выступающего за «Пардубице», но имеющего опыт в НХЛ. Доминик Кубалик провёл не лучший сезон в «Оттаве», Давид Кемпф («Торонто») и Ондржей Палат («Нью-Джерси») могут привнести много хорошего в команду.

Во время Чешских игр Еврохоккейтура тренерский штаб задействовал двух вратарей. Лукаш Достал, выступающий за «Анахайм», проиграл две встречи и пропустил суммарно пять шайб. Петр Мразек пропустил только один гол, да и то шведам «народная команда» уступила лишь в третьем периоде. Сложно представить, что Чехии удастся прыгнуть выше головы.

Сборная Финляндии – совсем другое дело. «Львы» постепенно набирали ход к чемпионату мира. Если в Кубке Карьяла и Швейцарских играх они не преуспели, то уже в Хоккейных играх Beijer и Чешских играх одержали победы, заняв первые места в группе. В итоге Еврохоккейтур подопечные Юкки Ялонена завершили на втором месте в общем зачёте, набрав 22 очка.

На последнем турнире Еврохоккейтура Финляндия победила Чехию (4:1), Швейцарию (3:1) и Швецию (4:3 Б). Перед его стартом «львы» четыре раза встречались со шведами в товарищеских матчах, уступив только в одном. По естественным причинам со сборной Суоми необходимо считаться. Всё-таки она добыла два золота в четырёх последних ЧМ.

Состав финнов выглядит намного бодрее, чем у чехов. Должен помочь команде в атаке набравший в этом сезоне 60 (12+48) очков Микаэль Гранлунд из «Сан-Хосе». У 32-летнего форварда огромный опыт выступлений в НХЛ. Также особый вклад привнесут Валттери Пуустинен и Ессе Пульюярви, играющие в «Питтсбурге».

В защите есть несколько хоккеистов, игравших в КХЛ. Среди них болельщикам должны быть знакомы Оливер Каски, выступавший в «Авангарде», и Микко Лехтонен – по матчам за СКА. Полезен будет и опыт Олли Мяяття из «Детройта». Защитник «Ред Уингз» набрал 18 (14+4) очков в регулярном сезоне НХЛ.

Во время минувшего турнира Еврохоккейтура Юкка Ялонен наигрывал на воротах Харри Сятери, знакомого по выступлениям за «Сибирь» и «Витязь». Благодаря его стараниям удалось выиграть у шведов и чехов. В матче со швейцарцами тренер отдал предпочтение Эмилю Ларми. На кого бы ни пал выбор, любой из этих вратарей сможет показать надёжную игру.

Мы отдаём предпочтение «львам». Всё-таки они имеют гораздо больше опыта, у них намного лучше результаты в последних матчах, и не говорим уже о составе, который значительно превосходит заявку чешской сборной. Думается, Финляндия одержит победу в основное время с коэффициентом 2.55.

Прогноз и ставки на матч Чехия — Финляндия 10 мая 2024 года

Не всегда домашние стены помогают. Сборная-хозяйка чемпионата мира – 2024 не может называться фаворитом по простой причине – ужасные показатели. Чехия проиграла шесть из семи последних матчей Еврохоккейтура. В это время «львы» одержали все семь побед. Разница в уровне хоккеистов, их сыгранности и опыте окажет колоссальное влияние на встречу. Мы предлагаем поставить на победу финнов и считаем, что она будет уверенной.

Ставка: победа Финляндии за 2.55.