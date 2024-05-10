«Тоттенхэм» — «Бёрнли». Последний шанс Постекоглу и Компани

Поражение одной из команд повлечёт большие последствия. «Шпоры» лишатся шансов на Лигу чемпионов, а «бордовые» вылетят из АПЛ.

11 мая состоится матч 37-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Бёрнли». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 1.37. Шансы «бордовых» оценили в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Тоттенхэм» — «Бёрнли» 11 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Тоттенхэм» – «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.80. Если забьют «шпоры», сыграет коэффициент 1.03. Гол «бордовых» доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

Анализ и прогноз на матч 37-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Бёрнли» (11.05.2024)

11 мая в матче 37-го тура АПЛ «Тоттенхэм» будет принимать «Бёрнли» на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Начало игры – в 17:00 мск. Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, но обе мотивированы по-своему.

Ужасный отрезок проводят «шпоры». Ангелос Постекоглу вместо того, чтобы исправить ситуацию и как-то мотивировать своих подопечных, завёл разговоры о перестройке в команде. По его инициативе уже выставлены на трансфер Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Джовани Ло Чельсо, Ив Биссума и нападающий Ришарлисон.

В итоге «Тоттенхэм» снова проиграл. Поражение в матче с «Ливерпулем» (2:4) стало для него четвёртым кряду. Если бы Ришарлисон и Сон Хын Мин не забили в концовке, то проиграли бы разгромно. Итак, четыре поражения подряд. Кроме «красных», подопечные Постекоглу уступили «Ньюкаслу» (0:4), «Арсеналу» (2:3) и «Челси» (0:2).

Хуже серии не было с ноября 2004 года, когда «шпоры» проиграли шесть матчей подряд. В принципе, команда ещё может повторить этот результат, если продолжит терпеть неудачи. Если «Тоттенхэм» уступит «Бёрнли», то официально покинет гонку за место в Лиге чемпионов. Отставание от «Астон Виллы» составляет семь очков, но у команды Постекоглу есть игра в запасе.

Хорошая новость для «бордовых» заключается в том, что у «шпор» просто ужасные проблемы в обороне. Суммарно в последних четырёх встречах они пропустили 13 голов. Поэтому у соперника определённо будут шансы. К тому же подопечные Венсана Компани ведут борьбу за выживание в АПЛ. Но будем откровенны, по факту она уже проиграна.

Конец положило поражение в минувшей встрече с «Ньюкасл Юнайтед». Три гола «Бёрнли» пропустил уже в первом тайме, и всё стало понятно. В итоге он был разгромлен со счётом 1:4. Осталось всего два тура, а «бордовые» отстают от спасительной строчки на пять очков. Их может спасти только поражение «Ноттингем Форест» в игре с «Челси», ну и, конечно же, собственная победа.

Даже в случае ничьей «бордовые» обрекут себя на игру в Чемпионшипе в следующем сезоне. Болельщикам клуба остаётся только молиться, а самим футболистам — лезть из кожи вон, чтобы одержать победу.

Если не учитывать поражение во встрече с «Ньюкаслом», то заметно, как подопечные Венсана Компани старательны в последних четырёх матчах. До того, как проиграть «сорокам», «Бёрнли» разгромил «Шеффилд Юнайтед» (4:1) и сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1) и «МЮ» (1:1). Но победить «Тоттенхэм» шансы минимальны.

«Шпоры» дважды в этом сезоне выигрывали у «Бёрнли». Сначала они победили в матче первого круга АПЛ со счётом 5:2, а затем в Кубке Англии – 1:0. Но мы, вопреки всему, считаем, что у «бордовых» будет возможность дать достойный отпор. Всё-таки то, что заварил в клубе Постекоглу, должно дать отклик. Он выставляет футболистов на трансфер, когда ещё не завершился сезон. С каким подходят они настроением?

Предлагаем поставить на «обе забьют» больше 1.5 мяча с коэффициентом 3.70. Отступать некуда. «Бордовые», может, были бы рады поиграть в строго оборонительный футбол, но «шпоры» не та команда, с которой такой способ принесёт пользу. Оба клуба достаточно много пропускают на последнем отрезке и мотивированы.

Прогноз и ставки на матч 37-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Бёрнли» 11 мая 2024 года

В случае поражения в этой встрече «шпоры» перестанут претендовать на Лигу чемпионов, а если проиграет «Бёрнли», то оформит себе путёвку в Чемпионшип. Поэтому любой гол приведёт к тому, что команды пойдут в размен, оголят тылы и будут радовать болельщиков результативным футболом. Но вот утверждать, что «шпоры» будут сильнее, мы не берёмся. Наш прогноз будет на «обе забьют» больше 1.5 мяча.

Ставка: обе забьют больше 1.5 мяча за 3.70.