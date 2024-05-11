Василий Ломаченко — Джордж Камбосос. Украинский боксёр изголодался

Лома не растерял своих навыков почти за год простоя.

12 мая на арене в Перте (Австралия) состоится большой боксёрский вечер. В одном из поединков украинец Василий Ломаченко подерётся с австралийцем Джорджем Камбососом. Начало поединка – не ранее 10:00 мск.

Где смотреть бой Василий Ломаченко — Джордж Камбосос

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается.

Коэффициенты букмекеров на бой Василий Ломаченко — Джордж Камбосос 12 мая 2024 года

Эксперты считают фаворитом украинца. Поставить на победу Ломаченко можно с коэффициентом 1.14. Шансы Камбососа оценили в 6.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 20.0. Букмекеры уверены, что поединок будет полным. Тотал больше 11.5 раунда идёт за 1.33, а тотал меньше 11.5 раунда оценён в 3.30.

Анализ и прогноз на бой Василий Ломаченко — Джордж Камбосос (12.05.2024)

12 мая в Перте (Австралия) состоится большой боксёрский вечер. Главным событием турнира станет титульный поединок в лёгком весе за вакантный пояс IBF между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

Почти год прошёл с момента последнего боя Василия Ломаченко. 20 мая прошлого года украинский боксёр проиграл Девину Хейни спорным судейским решением. Этот поединок проходил за титул абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Многие считали, что американец просто переедет Лому. На деле же этого не случилось.

Более того, по ходу поединка украинец выглядел намного лучше и владел преимуществом. Решение отдать победу Хейни оказалось спорным и неожиданным. После этого Василий не выходил на ринг. К слову, к схватке с Девином он подходил с серией из трёх побед. В том числе выигрывал у Джамейна Ортиса по итогам 12 раундов.

На эту серию Ломаченко вышел после поражения в октябре 2020 года в поединке с Теофимо Лопесом. Это также был бой за пояс чемпиона. Таким образом, украинский боксёр проиграл все два последних титульных поединка. Теперь ему предстоит сразиться за титул чемпиона по версии IBF в среднем весе.

Джордж Камбосос — известный боксёр. В 2021 году он стал неоспоримым чемпионом мира в лёгком весе, одержав победу в поединке с Теофимо Лопесом. Несмотря на это, австралиец не стал тянуть время и искать лёгких соперников, а сразу принял вызов того самого Девина Хейни, который после победил Ломаченко.

Свирепый утратил свои титулы и проиграл по итогам 12-раундового боя, но незамедлительно попросил реванш и получил его. К сожалению для Камбососа, он вновь проиграл судейским решением. На этом австралиец на время успокоился и начал готовиться к новым вызовам. Кажется, что Джордж утратил уверенность в себе.

В последнем бою Камбосос победил Макси Хьюза и взял титул чемпиона мира по версии IBO. Поединок получился очень спорным, а сам Джордж с трудом наработал на победу по итогам 12 раундов. Поэтому трудно судить о его состоянии. Возможно, два поражения подряд Девину Хейни выбили Свирепого из колеи.

На что ставить в бою Василий Ломаченко — Джордж Камбосос

После неожиданной победы Свирепого в поединке с Лопесом многие переоценили возможности австралийского боксёра. Ещё бы, ведь он произвёл фурор. Однако два поединка с Хейни быстро расставили всё по своим местам. Конечно, Джордж очень хороший боксёр, но он не тянет на уровень суперзвезды. Ломаченко не выходил на ринг почти год, однако он обладает огромным опытом и высоким классом мастерства, а также техникой, которая может помочь одержать победу. Нокаута не ждём, но верим в победу Василия решением судей.

Ставка: победа Ломаченко по очкам за 1.55.