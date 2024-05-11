«Аталанта» — «Рома». Миранчук и Азмун поправят результативность

В предстоящем матче ожидается большое количество забитых мячей. Россиянин и иранец могут улучшить свои показатели.

12 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Рома». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 2.02. Успех римлян оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Рома» 12 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Аталанта» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Рома» (12.05.2024)

Сезон чемпионата Италии близится к завершению. 12 мая состоятся пять матчей 36-го тура Серии А. В самом позднем из них на стадионе «Джевисс» в Бергамо местная «Аталанта» примет «Рому». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Во второй половине сезона «Аталанта» выступает как один из претендентов на скудетто. Она проиграла только 3 из 17 последних матчей в чемпионате Италии. «Богиня» поднялась на пятую строчку в турнирной таблице первенства. У неё столько же очков, сколько у «Ромы», но есть игра в запасе.

Джан Пьеро Гасперини отладил шикарную систему. У клуба обнаружилась отличная глубина состава, футболисты набрали отменную форму. Бергамаски вышли в финал Кубка Италии, разгромив «Фиорентину» (4:1), а также совсем недавно добыли путёвку в финал Лиги Европы, обыграв «Марсель» (3:0).

У «Аталанты» сформировался прекрасный костяк лидеров, и в то же время у Гасперини появились отличные варианты для усиления по ходу матча. Он часто использует все пять замен. Одним из тех, кто регулярно появляется на поле во втором тайме, является Алексей Миранчук.

В какой-то момент бывший полузащитник «Локомотива» даже зарекомендовал себя как игрока основы «Аталанты», но затем его результативность снизилась, а конкуренты по позиции здорово прибавили. Миранчук вернулся к роли запасного. Он помогает Гасперини сохранять баланс между запасом энергии и качеством состава.

Россиянин отменно разгоняет атаки и постоянно создаёт остроту у ворот соперников. Он проделывает солидный объём командной работы. В предстоящем матче у него будет важная миссия. Календарь «богини» стал сложнее. Совсем скоро ей предстоит встретиться с «Ювентусом» в финале Кубка Италии.

«Роме» в этом плане несколько проще. Она вылетела из Кубка страны и Лиги Европы. В полуфинале международного турнира подопечные Даниэле Де Росси навязали борьбу непроигрывающему «Байеру». Соперник гораздо чаще владел инициативой, но во втором матче к 80-й минуте он уступал — 0:2.

Оба гола забил бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, с пенальти. Один из 11-метровых ударов заработал другой экс-футболист петербуржцев Сердар Азмун. Он очень здорово прибавил на последнем отрезке сезона. Однако для победы во встрече с «Байером» его стараний оказалось недостаточно.

«Фармацевты» сравняли счёт на 90+7-й минуте и за счёт победы в первой встрече со счётом 2:0 вышли в финал. Жёлто-красным остаётся только сконцентрировать все силы и внимание на Серии А, постараться закончить сезон в зоне Лиги чемпионов.

После назначения Де Росси на должность главного тренера римляне воспряли духом. Они проиграли только 2 из 15 последних матчей в чемпионате Италии, а также четыре раза сыграли вничью. Заметно улучшились игра команды в нападении и результативность. Футбол «волков» стал зрелищнее.

Отсюда вытекает логичная ставка на ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.87. Если бы «Аталанте» не приходилось думать о сохранении свежести на финал Кубка Италии с «Ювентусом», она подходила бы к грядущему матчу в качестве фаворита. Она проиграла только 3 из 16 встреч в Серии А дома. За этот период «богиня» забила 35 мячей.

Однако календарь на стороне «волков». Они вполне могут зацепиться за ничью или даже обыграть бергамасков. В любом случае будет интересно понаблюдать за соперничеством выступавших когда-то в РПЛ футболистов. Миранчук, Азмун и Паредес сделают встречу ярче и интереснее.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Рома» 12 мая 2024 года

Обе команды набрали отличный ход. У них примерно одинаковые шансы на победу. Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится «верх» по голам. «Аталанта» на последнем отрезке сезона забивает много всем без разбору. Результативность и качество игры «Ромы» в атаке заметно повысились после назначения Де Росси.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.87.