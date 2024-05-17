«Байер» — «Аугсбург». Хаби Алонсо завершит чемпионат без поражений

18 мая состоится матч 34-го тура Бундеслиги «Байер» — «Аугсбург». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «фармацевтов» можно с коэффициентом 1.30. Шансы «фуггеров» оцениваются в 8.50. На ничью дают коэффициент 6.70.

Коэффициенты букмекеров на матч 34-го тура Бундеслиги «Байер» — «Аугсбург» 18 мая 2024 года

Аналитики считают, что игра «Байер» — «Аугсбург» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.53.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Германии «Байер» — «Аугсбург» (18.05.2024)

Игра заключительного 34-го тура Бундеслиги «Байер» — «Аугсбург» запланирована на 18 мая. Встреча пройдёт в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Стартовый свисток раздастся в 16:30 мск.

Феноменальный «Байер» в этом сезоне заслужил овации за свою игру. Хаби Алонсо создал мощную команду, которая ураганом пронеслась по соперникам в Бундеслиге и выиграла чемпионский титул. Теперь у «фармацевтов» на повестке дня новая задача — завершить чемпионат Германии без поражений.

Удивительно, но «Байер» не проигрывает на протяжении 33 матчей Бундеслиги. Подопечные Хаби Алонсо выиграли 27 из них. Стоит отметить потрясающую волю к победе леверкузенцев, которые в нескольких матчах забили важнейшие мячи в добавленное арбитром время.

Среди творцов успеха «фармацевтов» выделяются Флориан Вирц, который забил 11 мячей и сделал столько же результативных передач, а также Алехандро Гримальдо, у которого 23 очка по системе «гол+пас», и Гранит Джака. Именно бывший игрок лондонского «Арсенала» часто оставался в тени, поскольку хавбек сосредоточился на защите и цементировал оборону леверкузенцев.

Виктор Бонифасе провёл из-за травмы в первенстве всего 22 матча, но успел забить 13 мячей и сделал восемь результативных передач. Недавно нигерийца признали лучшим новичком Бундеслиги. Он уже вернулся в состав и набрал форму. Его игра поможет «фармацевтам» в борьбе за победу в Лиге Европы и Кубке Германии.

Напомним, подопечным Хаби Алонсо предстоит насыщенная неделя после игры с «Аугсбургом». Сначала леверкузенцы сыграют с «Аталантой» в финале Лиги Европы, а затем с «Кайзерслаутерном» в Кубке Германии.

В свою очередь, «Аугсбург» не решает в последнем туре никаких задач, и только престиж стоит на кону. Подопечные Йесса Торупа находятся на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Фуггерам» свойственна нестабильность в этом сезоне, поскольку после ярких матчей следовали громкие провалы.

В последнее время «Аугсбург» и вовсе испытывает большие проблемы. Подопечные Торупа проиграли четыре матча подряд, причём пропустили за этот отрезок 12 мячей. Наиболее болезненным оказалось разгромное поражение в Дортмунде со счётом 1:5.

«Фармацевты» не расслабляются, поскольку у них впереди ещё два финальных матча, да и задача завершить сезон без поражений явно стоит на повестке дня. «Аугсбург» не в лучшей форме, поскольку проиграл четыре матча подряд. Изучим ставку на победу «Байера» с форой (-2.5) за 2.35.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Байер» — «Аугсбург» 18 мая 2024 года

«Байер» вполне способен завершить этот сезон Бундеслиги без поражений, порадовав болельщиков яркой победой в последнем туре. «Аугсбург» по уши в проблемах, которые прежде всего разрушили оборону команды. Поэтому у «фармацевтов» есть отличная возможность выиграть у «фуггеров» с преимуществом в три мяча, а может быть, даже больше.

Ставка: победа «Байера» с форой (-2.5) за 2.35.