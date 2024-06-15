«Эдмонтон» — «Флорида», четвёртый матч. Бобровский и Тарасенко в шаге от Кубка Стэнли

16 июня состоится четвёртый матч финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Флорида». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 2.40. Успех «Пантерз» оценён экспертами в 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Флорида» 16 июня 2024 года

Букмекеры считают, что четвёртый матч финала плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Флорида» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.02, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.83. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что обе команды забьют с 1-й по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65.

Анализ и прогноз на четвёртый матч серии «Эдмонтон» — «Флорида» (16.06.2024)

16 июня состоится четвёртый матч финала Кубка Стэнли. На арене «Роджерс Плэйс» померяются силами «Эдмонтон» и «Флорида». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. «Пантерз» в шаге от первой в истории победы в Кубке Стэнли. Они ведут в серии со счётом 3-0.

Третья встреча получилась более интенсивной, чем предыдущие. Одна из причин — замечательное качество льда. Однако ни он, ни поддержка родных трибун не помогли «Эдмонтону». Звёздное нападение «Ойлерз» вновь не смогло переиграть защиту «Пантерз» и Сергея Бобровского.

Коннор Макдэвид записал на свой счёт две результативные передачи, но не сумел реализовать ряд моментов. Он вплотную приблизился к ассистентским рекордам легендарного Уэйна Гретцки (30 в 1985 году и 31 в 1988 году). На счету лидера «нефтяников» 29 голевых пасов и пять заброшенных шайб в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Леон Драйзайтль и лучший снайпер команды Зак Хайман не набрали ни одного очка в трёх матчах с «Флоридой». Александр Барков, Дмитрий Куликов и Сергей Бобровский ввергают их в отчаяние. Большую часть третьего матча «Ойлерз» доминировали. Они гораздо чаще создавали опасные моменты.

Ключевыми факторами стали разница вратарей в классе, а также реализация. Бобровский без шансов переиграл Стюарта Скиннера. Он тащил всё, что только можно. Пропускал россиянин в основном из-за мелких недочётов.

Чувствовалось большое психологическое преимущество «Флориды». Она играла спокойно и уверенно. Складывалось ощущение, что «Ойлерз» даже приблизительно не имеют понятия, как переиграть Бобровского и переломить ход серии. Российский голкипер проник в головы «нефтяников».

Подопечные Криса Ноблоха не реализовали в этой серии ещё ни одного численного преимущества. Постоянное давление «Пантерз» вынуждает «Эдмонтон» раз за разом ошибаться. В третьем матче серии он пропустил две шайбы из-за грубых ошибок Стюарта Скиннера и защитников. Так недопустимо играть в финале Кубка Стэнли.

Важную шайбу забросил Владимир Тарасенко после откровенного «привоза» голкипера «Эдмонтона». Скиннер ушёл за ворота, отдал неудачную передачу и не успел вернуться. Нападающий быстро сориентировался, отправил шайбу в пустой угол и вывел свою команду вперёд. Он вышел в лидеры среди всех игроков «Флориды» по голам в финалах Кубка Стэнли — четыре заброшенные шайбы.

У Тарасенко были и ещё моменты, чтобы отличиться. Несколько раз шайба пролетела очень близко к каркасу ворот. Подопечные Пола Мориса могли бы не доводить до нервной концовки. У них были шансы установить крупный счёт на табло и полностью уничтожить боевой дух «нефтяников».

И всё это при том, что путь до Эдмонтона у подопечных Мориса получился энергозатратным. У команды отняла немало сил и нервов дорога. Она вылетела на встречу на три часа позже запланированного из-за непогоды. К четвёртому матчу «Пантерз» должны подойти ещё в лучшем виде.

Поставить на итоговую победу «пантер» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02. Видимо, Макдэвиду и компании так и не удастся найти ключи к тому, чтобы переиграть Бобровского. Российский вратарь показывает выдающуюся реакцию, восхищает прекрасными спасениями.

Наряду с Александром Барковым, Сергей Бобровский видится главным претендентом на получение «Конн Смайт Трофи». Вездесущий, всё умеющий финский нападающий с российскими корнями и голкипер демонстрируют пример выдающейся качественной игры. Они делают разницу.

Главная интрига — кто получит приз самому ценному игроку Кубка Стэнли? В истории финалов плей-офф НХЛ ранее было 28 случаев, когда счёт в серии становился 3-0, и лишь однажды обеспечившая себе такое преимущество команда упустила трофей.

Крис Ноблох безуспешно тасует звенья в надежде найти слабое место в игре «Пантерз». Пока такового не наблюдается. Подопечные Пола Мориса чаще выигрывают борьбу. Они не дают «нефтяникам» выходить из зоны, используя невероятный прессинг, и ликвидируют угрозу со стороны Макдэвида. Сдаётся, конец серии очень близок.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Флорида» 16 июня 2024 года

«Эдмонтон» старается изо всех сил, но у него никак не получается переиграть защиту «Флориды» и Сергея Бобровского. А у Криса Ноблоха не выходит перехитрить Пола Мориса. «Пантеры» пресекают всякие попытки «Ойлерз» не то что переломить ход серии, а хотя бы повести в счёте. Они не дают сопернику никаких шансов.

Ставка: победа «Флориды» за 2.02.