Магия Саутгейта закончится здесь. Что ждать от полуфинала Евро-2024?

Чемпионат Европы — 2024 в Германии вышел на финишную прямую. Уже вылетела команда-хозяйка, и чего только не случилось ещё. Однако самое интересное, как водится, впереди. Сегодня, 10 июля, в Дортмунде за выход в финал поспорят Нидерланды и Англия, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Англия вспомнит прошлый Евро

Букмекеры не могут выделить явного фаворита в предстоящем матче 1/2 финала чемпионата Европы Нидерланды — Англия. Сделать ставку на победу нидерландской сборной можно с коэффициентом 3.40, что эквивалентно 29% вероятности. Успех англичан в основное время оценивается коэффициентом 2.65 — 37% вероятности. Как видите, разница несущественная, менее 10%.

При этом ничья по итогам 90 минут доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а послематчевая серия 11-метровых — с коэффициентом 6.00. Если нидерландцы выйдут в финал любым способом, в том числе и по пенальти, сыграет коэффициент 2.12. Поставить на проход англичан можно за 1.77. То есть в целом эксперты считают последних предпочтительнее. Учитывая достижения на Евро-2020 — логично.

Скука, а что поделать?

Когда речь заходит про голы и сборную Англии, можно почти всегда смело рассматривать ставки на тотал меньше. По мнению аналитиков, предстоящая игра не станет исключением. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 1.49. То есть фактически букмекеры дают почти 70% вероятности на то, что команды на двоих забьют меньше трёх голов.

Вместе с тем голы каждой из команд вполне вероятны. Коэффициент 1.51 и 67% вероятности на гол футболистов сборной Нидерландов, а также коэффициент 1.40 и 72% вероятности на гол футболистов сборной Англии. При этом наиболее вероятный счёт после 90 минут игры — 1:1. Коэффициент на такое составное событие варьируется в пределах 4.90.

Кейн, Гакпо и гонка бомбардиров

Среди вероятных героев матча букмекеры выделяют Гарри Кейна. Поставить как минимум на один гол форварда можно с коэффициентом 3.10. А ведь он забил за пять игр только два мяча.

Один из его главных соперников в гонке бомбардиров Коди Гакпо имеет в активе на один гол больше на этом Евро. Поставить на точный удар нидерландца в предстоящей игре предлагают с коэффициентом 4.75.

Прогноз и ставка на матч полуфинала ЧЕ-2024 Нидерланды — Англия (10.07.2024)

Сборная Нидерландов имеет отличную возможность если не завоевать золото чемпионата Европы в Германии, то хотя бы пробиться в финал и пополнить коллекцию серебром. Да, в соперниках именитая, опытная и звёздная сборная Англии. Однако есть как минимум три причины болеть за подопечных Рональда Кумана в предстоящем полуфинале.

Во-первых, англичане стадией ранее на тоненького обошли Швейцарию. На 80-й минуте основного времени ушли от поражения, провели долгие безрезультативные дополнительные таймы и пробили послематчевую серию пенальти. Разумеется, потеряли много сил. Особенно на фоне нидерландцев, которые, хотя тоже отыгрывались с Турцией, закончили за 90 минут.

Вторая причина — историческая. Сборная Нидерландов в ХХI веке очень неплохо играет со сборной Англии. За девять прошлых матчей, начиная с августа 2001 года, она проиграла всего лишь раз, одержав при этом четыре победы. В остальных четырёх случаях были зафиксированы ничейные результаты в основное время. А это солидная заявка хотя бы на дополнительное время.

Финальным аргументом является состояние подопечных Гарета Саутгейта. Не только физическое, как в первом пункте, но и моральное. Главный тренер срывается на английскую прессу, центральный нападающий часто отходит в опорную зону и делает непривычные вещи, а команда пережила уже столько эмоциональных качелей, что наверняка истощена. Нидерландцам в этом плане проще, нужно пользоваться.

Ставка: победа Нидерландов с форой (0) за 2.20.