Шансы «Барселоны» выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов — 9%, считают букмекеры

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своём поле разгромил каталонскую «Барселону» со счётом 4:0.
Согласно коэффициентам букмекерских контор, теперь шансы «Барселоны» выйти в следующую стадию турнира составляют 9% (коэффициент 10.00). На проход «ПСЖ» предлагается ставить за 1.05 (91%) (см. все коэффициенты).
Перед первым матчем проход «Барселоны» котировался за 1.26, «ПСЖ» — за 4.14.
Ответный матч состоится 8 марта в Барселоне. Напомним, никогда прежде в истории еврокубков команда, проигравшая 0:4 в первом матче, не проходила в следующий раунд по итогам двух встреч.