Paddy Power ищет сотрудника, который будет следить за «общим идиотизмом» Трампа

Ирландский букмекер Paddy Power объявил, что открывает вакансию ответственного за ставки на президента США Дональда Трампа. Сотрудник будет отслеживать работу по созданию специальных предложений, связанных с Трампом, а также следить за пресс-конференциями президента, его заявлениями и «общим идиотизмом».
Также соискатель должен уметь до конца стоять на своём и перекрикивать всех, кто не согласен с ним. А также разбираться в фейковых новостях и в ситуации с национальной безопасностью Швеции. Данные требования являются отсылками к манере Трампа общаться, а также его недавних высказываниях о проблемах Швеции, основанных на выдуманных новостях.
Соискателю предлагается трёхлетний контракт с проживанием в Дублине, сообщает издание The Drum. Несмотря на юмористический характер публикации, букмекер сообщает, что если найдёт подходящего кандидата, то предложит ему работу.
Известный своими провокационными промоакциями Paddy Power уделяет больше внимание персоне Трампа. Оператор принимает ставки на его импичмент, блокирование законов президента США, а также использует образ Трампа в рекламных кампаниях