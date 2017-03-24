William Hill покидает рынок Польши

Онлайн-букмекер William Hill сообщил клиентам и медиапартнёрам в Польше, что 1 апреля прекращает работу в этой стране. Букмекерская контора попросила маркетинговых партнёров прекратить все кампании, а клиентов — снять все средства с личных счетов.
Отказавшись изменить свой 12-процентный налог на онлайн-азартные игры, который был принят в декабре 2016 года и вступает в силу с 1 апреля этого года, Польша столкнулась с оттоком иностранных букмекеров. Международные операторы ставок заявили, что с подобным налогообложением бизнес становится неэффективным.
Ранее о прекращении работы в Польше заявила БК Pinnacle. А William Hill с 1 января 2017 года покинул рынок Чехии также по причине высоких налоговых ставок.