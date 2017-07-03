БК «Пари-Матч» закрыла четыре пункта приёма ставок в Беларуси

Букмекерская компания «Пари-Матч» закрыла четыре пункта приёма ставок (ППС) в Республике Беларусь, сообщает Bukmeker-Info.

На последней рабочей неделе II квартала текущего года прекратили работу сразу четыре пункта приёма ставок: в Барановичах, Волковыске, Мозыре и Жлобине.

В конце мая «Пари-Матч» запустила официальный сайт по приёму интерактивных ставок в России. На территории РФ компания оперирует под лицензией № 13 ООО «Бетринг». В январе 2017 года «Пари-Матч» стала партнёром Первого ЦУПИС.

В июне стало известно, что компания закрывает все ППС в России, чтобы сосредоточиться на онлайне.