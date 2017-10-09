Сделка между GVC и Ladbrokes Coral может быть завершена уже в октябре

Слияние GVC Holdings и Ladbrokes Coral может быть завершено до конца текущего месяца, сообщает Financial Times. По данным издания, компании уже договорились о форме новой исполнительной команды и правления.

В августе GVC предложила £ 3,6 млрд (€ 4,0 млрд / $ 4,7 млрд), чтобы приобрести Ladbrokes, но переговоры были приостановлены.

В руководстве GVC сообщали, что планируют делать акцент на стратегии покупок новых компаний после того, как в прошлом году приобрели бренд bwin за 1,1 млрд фунтов стерлингов, что продвинуло GVC На Лондонской фондовой бирже до уровня FTSE 250 Index (компании, занимающие места со 101-го по 350-е по рыночной капитализации среди крупнейших на бирже).

Слияние GVC и Ladbrokes Coral, по данным Financial Times, может вдохновить конкурентов на объединение с целью не допустить потери доли на рынке. William Hill, Paddy Power Betfair, The Stars Group, 888 Holdings, Rank Group и Jackpotjoy, как сообщается, составили свои собственные планы ответных мер.

GVC Holdings — игорная онлайн-компания со штаб-квартирой на острове Мэн. GVC принадлежат права на бренды bwin, Sportingbet, Bwin.Party, PartyPoker, PartyCasino, Foxy Bingo и др. В прошлом месяце GVC сообщил о двукратном росте прибыли в первой половине 2017 года. В ближайшее время GVC Holdings совместно с ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке Rambler&Co начнёт приём интерактивных ставок в России на сайте bwin.ru.



Ladbrokes Coral — британская букмекерская компания, которая была создана в результате слияния букмекеров Ladbrokes и Gala Coral в 2016 году. По итогам того же года выручка компании увеличилась на 11% и составила € 2,71 млрд ($ 2,95 млрд, или £ 2,35 млрд).