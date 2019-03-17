«Спартак» — «Зенит»: прогноз Георгия Черданцева на матч 20-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит». Начало встречи 17 марта 2019 года запланировано на 19:00 мск.
Ставка: ничья за 3.15
«Пожалуй, самый сложный матч для прогноза. Здесь может быть всё что угодно. Шансы «Спартака» чуть предпочтительнее, так как «Зенит» играл в четверг, да ещё плюс два перелёта. Хотя у Семака сейчас есть варианты для ротации состава, фактически «Зенит» сыграет без подготовки.
Для Кононова матч — важнейший. Трудная победа над «Динамо» в ничейном по содержанию матче не убедила в том, что «Спартак» движется в правильном направлении. Справится ли Кононов с давлением? Не знаю. Поставлю на ничью».
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