Бельгия — Россия: прогноз Константина Генича на матч квалификации Евро-2020

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Бельгия — Россия в рамках 1-го тура отборочного этапа к Евро-2020.



Ставка: сухая победа сборной Бельгии за 2.10, точный счёт 2:0 за 6.40.



«Бельгия — одна из самых ярких команд в нынешней системе координат. Очень классный подбор игроков, Роберто Мартинес уже не первый год работает с командой. Да, у бельгийцев довольно серьёзные кадровые проблемы – не будет Менье, Мусы Дембеле, скорее всего, не будет Лукаку, не будет Де Брёйне. Не будет Лукаку, а будет Батшуайи – согласитесь, что это нападающий достаточно высокого класса. Есть Эден Азар, который в одиночку может всё решить. Оборона сборной Бельгии – сплошь футболисты высокого уровня, играющие за большие европейские команды.



У сборной России тоже есть кадровые проблемы – выбыли спартаковцы Кутепов и Зобнин. Весь период работы Станислава Черчесова со сборной показал, что первые матчи наша команда проводит не очень убедительно. Вторые, когда уже команда проведет больше времени вместе, проводит гораздо ярче и интереснее. По крайней мере, такая тенденция была. Я не беру чемпионат мира, где команда целенаправленно в течение месяца готовилась – здесь на подготовку всего 2-3 дня. Кто-то скажет, что и у бельгийцев всего 2-3 дня было, но с точки зрения компоновки игры структуры Бельгия выглядит предпочтительнее нашей команды.



У нас хоть и есть Головин, Черышев, Дзюба, которые могут что-то в атаке нарисовать, но боюсь, что моментов будет минимум в этой встрече. Если бельгийцы сыграют правильно и не будут шапками нашу сборную закидывать, а им важно начать отборочный цикл с домашней победы, они вообще редко дома кому уступают, то сборная России, скорее всего, не забьет. Сама Бельгия один мяч уж точно забьёт, не исключено, что два.



Порекомендую вам сухую победу сборной Бельгии в первом матче отборочного цикла к Евро-2020 против сборной России. Ещё бы предложил сыграть на счёт. Мне видится, что в этой игре будет 2:0 в пользу сборной Бельгии. В том, что сборная России не забьёт, я почти не сомневаюсь. На счёт сыграть было бы интересно», — сказал Генич.