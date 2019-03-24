Казахстан — Россия: прогноз Егора Титова на матч квалификации Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Казахстан — Россия во 2-м туре квалификации Евро-2020.



Ставка: Казахстан не проиграет за 2.05



«Честно говоря, долго думал об этом матче. И опять у меня всё складывается не в пользу России. Одна из проблем для нашей команды — это газон. Он специфический, к нему необходимо привыкать. Это не сразу произойдёт, скорее всего. Те же шотландцы так и не приспособились. Отскок может быть разным, то, как мяч катится.



Ну и сейчас Казахстан на кураже после победы над Шотландией, крепким европейским середняком. Поверила в себя команда. А на Россию настрой будет невероятным.



Ну и у нас к тому же Головин играть не будет. Это большая потеря. Ключевой игрок. Зобнина нет. Ещё и Кузяев травмировался. Средняя линия у нас совсем не в оптимальном виде будет. И нет людей, которые бы повели команду за собой. Не видно пока этого. Дзюба выглядит не так, как в прошлом году. Так что я здесь поставлю на то, что Казахстан не проиграет».

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