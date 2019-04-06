«Бавария» — «Боруссия Д»: прогноз Георгия Черданцева на матч Бундеслиги

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 28-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия Д».



Ставки: обе забьют за 1.58, тотал больше 3,5 мяча за 2.11.



«Бавария» в матче за кубок с командой второго дивизиона пропустила на своем поле 4 мяча. Это ненормальный показатель. Зато очень полезный для формирования прогноза на матч. Дело в том, что между собой эти команды регулярно играют или результативно или очень результативно. Последние матчи обе команды тоже провели с голами.

«Баварии» нужно играть только на победу. «Боруссия» тоже может рискнуть, так как победа в этом матче это широкий шаг к чемпионству — отрыв составит пять очков. Нужно рисковать. Конечно, матч, как нарочно, может получиться низовым и скучным, но все-таки оснований ждать яркой и результативной игры больше», — сказал Черданцев.

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