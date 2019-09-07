Нурмагомедов — Порье: прогноз Вячеслава Василевского на бой UFC 242 в Абу-Даби

Российский боец ММА Вячеслав Василевский дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в рамках UFC 242, который пройдет в Абу-Даби, в субботу, 7 сентября. Начало поединка в 23:00 мск.



«Порье будет тяжело в бою с Хабибом. Дастин неплохо работает в стойке, особенно руками, а также достаточно силен физически, но не думаю, что ему этого хватит, чтобы сдерживать натиск Нурмагомедова.



После первого раунда Хабиб начнет сближаться, проходить, прижимать и валить соперника. Дастин – не тот соперник, который сможет противопоставить что-то тактике подавления физически и технически. Вряд ли Дастин сделает что-то, чего не делали бойцы раньше. Тот же Макгрегор был гораздо опаснее в стойке и физически.



Не верю, что Порье покажет невероятный бой, побьет Хабиба в стойке и будет контролировать его тейкдауном. Нурмагомедов сохранил прежнюю мотивацию и отношение к тренировочному процессу. К тому же его постоянно контролирует отец. Это заложено с детства, и подготовка даже к такому андердогу, как Порье, идет серьезная.



Хабиб дерется редко, у него не много боев, и времени сосредоточиться, сконцентрироваться у него было достаточно. Сейчас не тот момент, когда у него нет мотивации. Хабибу есть что доказывать, он не будет отбывать номер.



В этом бою, безусловно, ставлю на Нурмагомедова. Думаю, бой закончится до истечения времени. Раунду к третьему Хабиб заберет инициативу и просто замучает. Либо забьет, либо задушит".



Прогноз: победа Хабиба Нурмагомедова болевым или удушающим за 2.37.



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