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Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: прогноз Николая Валуева на бой UFC 242

Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: прогноз Николая Валуева на бой UFC 242
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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев поделился мнением по поводу предстоящего боя за титул чемпиона UFC в легком весе. В октагон выйдут россиянин Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье.

По мнению Николая Валуева, победа останется за российским бойцом.

«Хабиб победит, ему не привыкать побеждать», — заявил прославленный российский боксер.

На победу Хабиба Нурмагомедова в предстоящем поединке чаще всего ставят россияне. По данным БК «Фонбет», 94% объема ставок на рынке победителя приходится на российского бойца. На триумф Порье приходится всего 6% объема ставок.

Также читайте прогноз «Чемпионата» и прогноз Альберта Туменова на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в 23:00 мск 7 сентября.

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