Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: прогноз Валерия Газзаева на бой 7 сентября

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев дал прогноз на титульный бой российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье.



«Я не думаю, я знаю, что Хабиб выиграет! Да, соперник — парень непростой, но мастерство, честь, воспитание и поддержка целой страны обязательно помогут Нурмагомедову. Симпатии всей России на его стороне!», — заявил Газзаев.



Прогноз: победа Хабиба Нурмагомедова за 1.23.



На победу Хабиба Нурмагомедова в предстоящем поединке чаще всего ставят россияне. По данным БК «Фонбет», 94% объема ставок на рынке победителя приходится на российского бойца. На триумф Порье приходится всего 6% объема ставок.



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