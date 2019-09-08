Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: прогноз Марата Сафина на финал US Open

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин дал прогноз на матч Даниил Медведев — Рафаэль Надаль в финале US Open.



Ставка: победа Медведева за 5.00.



«Он может выиграть турнир. Даниил уже на том уровне, чтобы Надаля не бояться. Рафаэль всё-таки в возрасте, и на него уже давит ответственность, что он должен выиграть этот матч. Надаль — непростой, левша, с большим опытом. Медведев так играет, что его не будет что-то волновать. Даниил будет играть от себя.



Нельзя говорить, что проход Медведева был очевиден. Всегда первые два матча самые сложные, а дальше становится проще. Даниил набрал хорошую форму, он сейчас на волне, поэтому может спокойно Надаля обыграть. Он высокий, хорошо бьёт мяч, двигается. Ничего такого не вижу. Надаль просто опытный».

Даниил Медведев – Рафаэль Надаль. Прогноз: Рафа завершит сказку россиянина У Медведева появился настоящий чемпионский характер, но Надаля этим не удивишь.