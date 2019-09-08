Россия — Казахстан: когда и по какому каналу, какие ставки и коэффициенты

Матч отбора Евро-2020 между сборными России и Казахстана по футболу пройдёт 9 сентября в Калининграде. Команды группы I выявят сильнейшего в 6-м туре квалификации. Начало встречи запланировано на 21:45 мск.
Телевизионную трансляцию игры обеспечат телеканалы «Матч Премьер» и Первый канал. Ориентировочное время начала трансляции — также 21:45 по Москве. Текстовую трансляцию матча Россия — Казахстан вы можете почитать на сайте «Чемпионат».
Букмекерские компании считают сборную Черчесова явным фаворитом на победу в этом матче квалификации Евро-2020: коэффициент на Россию составляет 1.15, на победу Казахстана 17.50, а на ничью 7.70. Шансы россиян — примерно 83%, шансы казахстанцев — 5%, а вероятность ничьей — 12%, согласно коэффициентам букмекеров.
Вероятность тотала больше 2,5 гола, то есть трёх или больше забитых мячей, составляет 63% при коэффициенте 1.53. Шансы обратного около 37% при коэффициенте 2.50.
Ранее мы публиковали прогноз на матч Россия — Казахстан в отборе Евро-2020 от комментатора Дениса Казанского и дали прогноз на игру от «Чемпионата».
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