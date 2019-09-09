Россия — Казахстан: коэффициенты, прогнозы и ставки букмекеров 9 сентября

Сегодня, 9 сентября, сборная России по футболу в Калининграде в рамках квалификации Евро-2020 сыграет с командой Казахстана. Это встреча группы I, она начнётся в 21:45 мск.



По оценке букмекеров, команда Станислава Черчесова — явный фаворит. Поставить на победу России можно за 1.15 (шансы — 83%). Сделать ставку на успех Казахстана можно с коэффициентом 17.50 (5%). На ничейный исход предлагается коэффициент 7.70 (12%).

Прогноз «Чемпионата»: Россия забьёт в обоих таймах за 1.79.



«Казахстан сенсационно разнёс в первом туре текущего отбора Шотландию, получил по полной программе от Бельгии и России, одолел Сан-Марино и завоевал одно очко на выезде с Кипром. «Ястребы» существенно уступают нашей команде по уровню исполнительского мастерства, итоговый результат практически не вызывает сомнений.



Сборная Станислава Черчесова построена на строгой дисциплине и самоотдаче. Наши парни бьются на поле, чем заслуживают уважение болельщиков и заставляют соперников отступать. С настроем и мотивацией у России полный порядок, физическая форма игроков близка к оптимальной, поэтому Казахстану отведена роль аутсайдера.



Букмекеры убеждены в победе хозяев, однако на чистую победу нашей команды слишком маленький коэффициент. Изначально планировалось взять фору «-1,5» или «-2» на коллектив Станислава Черчесова, но за 1.79 приглянулся более надёжный вариант. От Дзюбы и компании требуется гол в обоих таймах, что вполне реалистично.



В Нур-Султане сборная Россия отгрузила Казахстану два мяча до перерыва и ещё столько же после. С Шотландией голы нашей команды также разделились поровну на таймы. Черчесов передаст футболистам свою непоколебимую уверенность, а зрители добавят дополнительную энергию».



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