Россия — Казахстан: во сколько и на кого ставить 9 сентября в отборе Евро-2020

В квалификации Евро-2020 сборная России по футболу сыграет с командой Казахстана. Встреча пройдёт сегодня, 9 сентября, в Калининграде и начнётся в 21:45 мск. Букмекерские конторы видят в матче 6-го тура группы I явного фаворита, и это подопечные Станислава Черчесова. Шансы России — 83%, вероятность победы Казахстана — 5%, ничьей — 12%. Коэффициенты букмекеров: Россия — 1.15, Казахстан — 17.50, ничья — 7.70.



Трансляцию матча Россия — Казахстан в телевизионном эфире проведут «Матч Премьер» и Первый канал. Текстовую трансляцию Россия — Казахстан для вас подготовил «Чемпионат».



В своём прогнозе на матч эксперт «Чемпионата» Владимир Прокофьев прогнозирует победу российской сборной по футболу как в первом, так и во втором тайме. Также специалист ждёт, что казахстанцы наберут больше жёлтых карточек:



«Территориальным преимуществом должны владеть хозяева, а Казахстану придётся больше бегать без мяча и чаще нарушать правила. Учитывая перевес сборной России в техническом оснащении и нацеленность наших парней на скоростные прорывы, некоторые из фолов гостей обязательно приведут к «горчичникам». Читайте полный прогноз на матч Россия — Казахстан в понедельник 9 сентября на «Чемпионате».



Также свой прогноз на матч Россия — Казахстан в отборе Евро-2020 сделал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Денис Казанский.