Россия — Казахстан: во сколько и на кого ставить 9 сентября в отборе Евро-2020

В квалификации Евро-2020 сборная России по футболу сыграет с командой Казахстана. Встреча пройдёт сегодня, 9 сентября, в Калининграде и начнётся в 21:45 мск. Букмекерские конторы видят в матче 6-го тура группы I явного фаворита, и это подопечные Станислава Черчесова. Шансы России — 83%, вероятность победы Казахстана — 5%, ничьей — 12%. Коэффициенты букмекеров: Россия — 1.15, Казахстан — 17.50, ничья — 7.70.
Трансляцию матча Россия — Казахстан в телевизионном эфире проведут «Матч Премьер» и Первый канал. Текстовую трансляцию Россия — Казахстан для вас подготовил «Чемпионат».
В своём прогнозе на матч эксперт «Чемпионата» Владимир Прокофьев прогнозирует победу российской сборной по футболу как в первом, так и во втором тайме. Также специалист ждёт, что казахстанцы наберут больше жёлтых карточек:
«Территориальным преимуществом должны владеть хозяева, а Казахстану придётся больше бегать без мяча и чаще нарушать правила. Учитывая перевес сборной России в техническом оснащении и нацеленность наших парней на скоростные прорывы, некоторые из фолов гостей обязательно приведут к «горчичникам». Читайте полный прогноз на матч Россия — Казахстан в понедельник 9 сентября на «Чемпионате».
Также свой прогноз на матч Россия — Казахстан в отборе Евро-2020 сделал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Денис Казанский.
- 9 сентября 2019
-
12:00
-
11:37
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
- 8 сентября 2019
-
22:00
-
21:31
-
21:20
-
21:00
-
20:45
-
20:40
-
20:15
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
02:04