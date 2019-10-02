Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Главная / Ставки / Новости /

Эксперты оценили вероятность того, что Ракицкий примет российское гражданство

Эксперты оценили вероятность того, что Ракицкий примет российское гражданство
Ставки 0

Букмекерские конторы начали приём ставок на предмет получения российского гражданства украинским защитником «Зенита» Ярославом Ракицким.

Получение гражданства 30-летним футболистом оценивается коэффициентом 4.00 (22%). На то, что Ракицкий не получит российский паспорт, можно поставить с коэффициентом 1.22 (77%).

Напомним, Ракицкий пополнил состав действующих чемпионов Российской Премьер-Лиги минувшим летом. Его предыдущим клубом был донецкий «Шахтёр».

После переезда в Россию защитник перестал вызываться в сборную Украины. Ещё во время выступления за украинскую команду Ракицкий неоднократно подвергался критике за отказ от исполнения национального гимна.

Интересно, что по украинскому законодательству наличие двойного гражданства запрещено. В том случае если Ярослав вознамерится получить российский паспорт, он будет вынужден отказаться от украинского.

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

Дзюба – Ракицкому: Россия и Украина – братья
Шевченко: прошу больше не спрашивать меня о Ракицком
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019