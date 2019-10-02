Эксперты оценили вероятность того, что Ракицкий примет российское гражданство

Букмекерские конторы начали приём ставок на предмет получения российского гражданства украинским защитником «Зенита» Ярославом Ракицким.



Получение гражданства 30-летним футболистом оценивается коэффициентом 4.00 (22%). На то, что Ракицкий не получит российский паспорт, можно поставить с коэффициентом 1.22 (77%).



Напомним, Ракицкий пополнил состав действующих чемпионов Российской Премьер-Лиги минувшим летом. Его предыдущим клубом был донецкий «Шахтёр».

После переезда в Россию защитник перестал вызываться в сборную Украины. Ещё во время выступления за украинскую команду Ракицкий неоднократно подвергался критике за отказ от исполнения национального гимна.

Интересно, что по украинскому законодательству наличие двойного гражданства запрещено. В том случае если Ярослав вознамерится получить российский паспорт, он будет вынужден отказаться от украинского.

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